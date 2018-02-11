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Ziya Sözen : Sezai Temelli Tutuklansın! Bunlar Lağım Fareleri

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı, bölücü başı APO'ya methiyeler düzen HDP’nin yeni eş genel başkanı Sezai Temelli'nin tutuklanması gerektiğini söyledi. Sözen, " Bu lağım fareleri ve akıl hocaları bilsin ki; parmak sallayarak tehdit ederek izaya getireceğiniz bir Türkiye yoktur. Bu küstahça davranış yanına kar kalmayacaktır."dedi.

11 Şubat 2018 Pazar 22:37
Ziya Sözen : Sezai Temelli Tutuklansın! Bunlar Lağım Fareleri

İŞTE ZİYA SÖZEN'İN KONUYA İLİŞKİN AÇIIKLAMASI

HDP’nin yeni eş genel başkanı Sezai Temelli bugünkü HDP kongresinde yaptığı konuşmada, bebek katilliği tescillenmiş, binlerce güvenlik görevlimizin ve sivil vatandaşımızın şahadetinden sorumlu bölücü başı, eşkiya Öcalan için “ Bize bu yolu gösterene, bize bu yolu açana, İmralı’ya , Öcalan’a selam olsun” diyerek terörist başına mehdiyeler dizmiştir. 

Yıllarca Doğu ve Güneydoğuda savaştığımız PKK’nın sözde liderine, Halen savaştığımız PYD/YPG’nin sözde liderine Türkiye’deki bir siyasi partinin eş genel başkanı olacak küstah zat mehdiyeler diziyorsa, övüyorsa o zaman bu Şehitleri kim için, niçin veriyoruz? Bu hain alçak ve küstahlar nereden cüret alıp konuşuyor? Bunların akıl hocaları kim? Bu zatın bugün yaptığı konuşma alçaklık, küstahlık ve had aşmaktır. Bu lağam fareleri kim veya kimlerden cesaret alıyor?

Burası bir hukuk devletidir ve hukuk devletinde teröristleri ve onların sözde yöneticileri övmek Anayasal bir suçtur. Üstelik bu suçu işlediği için cezaevinde olan eski eş genel başkanları olan bir partinin yeni eş genel başkanı bilerek ve isteyerek alanen teröristleri övüyorsa, selam gönderiyorsa, bu açıkça bir meydan okumadır. Bu, bunların aklı değildir. Birilerinden talimat geldiği için öyle küstahça konuşmaktadır. Milletimizi ve devletimizi tahrik etme girişimidir.

Bu lağım fareleri ve akıl hocaları bilsin ki; parmak sallayarak tehdit ederek izaya getireceğiniz bir Türkiye yoktur. Bu küstahça davranış yanına kar kalmayacaktır. Bu ülkenin vatansever savcılarını bu küstahlara hakettiği cezaları vermeye davet ediyorum. Yarını beklemeden bu küstahça konuşmayı yapan malum zat derhal gözaltına alınıp, tutuklanmalıdır.

Şehit Ailelerini, Gazileri ve Terörle mücadelede 1800 şehit vermiş Güvenlik Korucularımızı temsilen yarın bu küstahların, küstahça açıklamalarından dolayı Ankara Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunacağız. Bunlar hakettikleri cezayı en ağır şekilde alacaklardır. Şehitlerimizin vatan için, bayrak için, Onur ve Şerefimizin çiğnenmemesi için oluk oluk kanlarını akıttığı bu günlerde bu küstahların hadsizliği karşısında yüce milletimizi Aziz şehitlerimize ve şehitlerimizin bize emaneti olan Gazilerimize sahip çıkmaya davet ediyorum. 

Bu hadsizleri en hafif tabirle lanetliyorum. Allah’ın laneti üzerinizde olsun. 

Ziya SÖZEN 
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı

Son Güncelleme: 11.02.2018 22:46
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