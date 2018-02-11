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Ziya Sözen : Meslek Grupları Marjinallerin Elinde

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Afrin operasyonunu eleştiren meslek gruplarına tepki gösterdi. Sözen, " Bazı meslek grupları marjinallerin eline geçmiş" dedi...

11 Şubat 2018 Pazar 12:24
Ziya Sözen : Meslek Grupları Marjinallerin Elinde

İŞTE ZİYA SÖZEN'İN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMASI!

Türk Tabipler birliğinin Afrin’de yürütülmekte olan Zeytindalı operasyonuna karşı bildirimde bulunmasının ardından, yine başında Türk ibaresi taşıyan Türk Mimar ve Mühendisleri Odası Başkanlığı da benzer açıklamalarda bulunmuştur.

Bu meslek Gurupları tamamen marjinal yöneticilerin eline geçmiş, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek birlik ve beraberliğimize karşı ülkenin altını oymaya çalışan marjinal gurupların değirmenine su taşımaktadırlar. Oysa bu meslek guruplarının içinde vatanını seven, milletimizin değerlerini benimsemiş binlerce sağduyulu Üyesi bulunmaktadır.

Bu sağduyulu üyeler maalesef bu odaların seçimlerine yeterli derecede katılım sağlamayarak iradelerine sahip çıkmamaktadırlar. Böylece ülkemiz için çok önemli Hizmetler beklenen bu meslek kuruluşları marjinal guruplara, Terör örgütlerinin emellerine alet olan guruplar haline gelmişlerdir. Ülkedeki sağduyulu vatansever insanlar olarak bu ve buna benzer meslek örgütlerine ve diğer sivil toplum örgütlerine sahip çıkmadığımız için ülkenin köşe taşları sayılan bu yapılar marjinal gurupların ve Terör sevicilerinin eline geçmiştir.  Bilindiği üzere TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin 23. Dönem Olağan Genel Kurulu 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 10.00 da İMO Ankara Şubesinde yapılacaktır. 

Bu meslek odalarının marjinal guruplardan ve Terör sevicilerinden temizlenmesi için bu meslek odalarına kayıtlı sağduyulu, vatansever üyelerin muhakkak suretle gidip oylarını kullanıp özgür iradelerine sahip çıkmaları gerekmektedir. Vatanseverlik evinde oturarak ahkam kesmekle olmuyor. Herkes tarafını net seçmelidir. Bu zor günlerde tarafsız olan bertaraf olur.Vatanımız için, milletimize ve ülkemize hizmet için muhakkak suretle herkesin üzerine düşeni yapması lazım.  

Bu bağlamda vatan ve millet sevgisinden emin olduğumuz çok değerli insanlarımızın oluşturmuş olduğu “Meslekte Birlik” adı altında bu seçimlere katılacak olan milli ve manevi değerleri yüksek olan inşaat mühendislerine destek verilmesi ülkemize ve memleketimize verilecek destekle eş değerdir. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve muhakkak suretle gidip oylarını kullanmaya davet ediyoruz. 

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