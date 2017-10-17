Galeriler Videolar
İstanbul 18°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106996
ALTIN
151.689
DOLAR
3.6555
STERLİN
4.8500
EURO
4.3034
Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek, Görevden Alındı!
Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek,...
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar...
Çanakkale ve Bodrum'da Yangın Paniği!
Çanakkale ve Bodrum'da Yangın Paniği!
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın ! Monaco-Beşiktaş maçı saat kaçta , hangi kanalda ?
Şampiyonlar Ligi'nde sahne Beşiktaş'ın !...
İstanbul'da terör operasyonları ; 39 kişi gözaltında !
İstanbul'da terör operasyonları ; 39...

Ziya Sözen'den İsmail Küçükkaya Tepkisi : Basının Yüz Karası Figüran

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen'den FOX TV Sunucusu İsmail Küçükkaya'ya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ortaya attığı iddia nedeni ile tepki geldi.

17 Ekim 2017 Salı 11:30
Ziya Sözen'den İsmail Küçükkaya Tepkisi : Basının Yüz Karası Figüran

ZİYA SÖZEN KONUYA İLİŞKŞN YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ

FOX TV Sunucusu İsmail Küçükkaya'yı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ortaya attığı asılsız mesnetsiz iftiralarından dolayı kınıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin en Çalışkan, en hanımefendi,en dürüst bakanlarından biri olan, Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin, Engelli vatandaşlarımızın, Genç kızlarımızın, kimsesiz çocukların,  ablası olan, yaşlılarımızın umudu olan Sayın Bakanımıza yönelik ortaya atılan bu asılsız iddialar insanlıkla, ahlakla, tarafsız basın ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, hayvanca duyguların dışa yansımış ifadesidir.İnsanlara iftira etmeyi, hakaret etmeyi kendilerine meslek edinmiş, basının yüz karası bu figüranları ekranlarda görmek istemiyoruz. Çünkü bunlar haberciliği ile yalan ve iftira atmayı bir birine karıştırmaktadırlar. Bu yalancılar yüzünden işini layıkıyla yapan dürüst ilkeli basın mensuplarımızda zarar görmektedirler.

Her ortamda Atatürk'ü ağızlarına alan, her ortamda Atatürk'ün arkasına sığınan bu zavallı beyinler bilmelidirler ki, Atatürk sağ olsaydı bunun gibilerini vatandaşlıktan çıkarırdı. Atatürk gelmiş geçmiş liderler içinde kadına en çok değer veren liderlerden bir tanesi idi. İnanıyorum ki kendisi de Gazi olan  Atatürk bir bayanın bakan olduğunu görseydi, üstelik bu bayan Bakanın Şehit Ailelerine ve Gazilerine sahip çıktığını görseydi, üstelik bu bayan bakanın ülkesinin şeref ve onurunu, rehin kalma pahasına göğsünü gere gere savunan bu bakanımızla herkes gibi oda gurur duyardı. 

İsmail Küçükkaya, küçük beyni ile sözde hükümetten intikam alma, FETÖ'nün ve PKK'nın değirmenine su taşıma pahasına bir bayana iftira atmayı habercilik zannetmektedir. 
Biliyoruz ki, Sayın bakana iftira atmak sıradan bir iftiranın ötesinde Sayın Bakanımızın referandum esnasında Hollanda'da saatlerce aracında mahsur kalmasına rağmen Alçak pkk'lılara, Alçak FETÖ'cülere boyun eğmeyerek gösterdiği dik duruşu İsmail Küçükkaya bir yerlerden aldığı talimatla Sayın bakanımızı küçük düşürmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışıyor. 

Küçük beyinli İsmail Küçükkaya ve  avanesi bilmelidir ki, bizim onlara kurban edecek bir Bakanımız yoktur. Her zaman her ortamda Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin yanında olan ülkesine, milletine hizmet eden Sayın Bakanımızın yanında olacağız. Sayın Bakanımıza küstahça laflar söyleyenlerin karşısında dim dik duracağız. Bir bayana iftira atmaktan vazgeçsinler. Varsa bir problemleri yürekleri yetiyorsa adam gibi gelip bizim karşımıza çıkıp söylesinler.

Son Güncelleme: 17.10.2017 11:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika...Deniz Baykal ameliyata alındı !
Son Dakika...Deniz Baykal ameliyata alındı !
Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek, Görevden Alındı!
Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek, Görevden Alındı!
Konya'da korkunç kaza : Ölü ve yaralılar var !
Konya'da korkunç kaza : Ölü ve yaralılar var !
Kuzey Irak'ta şehit sayısı yükseliyor !
Kuzey Irak'ta şehit sayısı yükseliyor !
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var
İstanbul'da korkunç patlama ! Yaralılar var
Kuzey Irak sınırında hain saldırı 2 şehit
Kuzey Irak sınırında hain saldırı 2 şehit
Yarın Heyetler Görüşüyor, Vize Krizi Son Bulacak!
Yarın Heyetler Görüşüyor, Vize Krizi Son Bulacak!
Uşak Gölü'nde korku dolu anlar !
Uşak Gölü'nde korku dolu anlar !
Korsan Yayıncılığa Son Veriliyor!
Korsan Yayıncılığa Son Veriliyor!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim