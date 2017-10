Ziya Sözen'den İsmail Küçükkaya Tepkisi : Basının Yüz Karası Figüran

ZİYA SÖZEN KONUYA İLİŞKŞN YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ



FOX TV Sunucusu İsmail Küçükkaya'yı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ortaya attığı asılsız mesnetsiz iftiralarından dolayı kınıyoruz.



Türkiye Cumhuriyeti devletinin en Çalışkan, en hanımefendi,en dürüst bakanlarından biri olan, Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin, Engelli vatandaşlarımızın, Genç kızlarımızın, kimsesiz çocukların, ablası olan, yaşlılarımızın umudu olan Sayın Bakanımıza yönelik ortaya atılan bu asılsız iddialar insanlıkla, ahlakla, tarafsız basın ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, hayvanca duyguların dışa yansımış ifadesidir.İnsanlara iftira etmeyi, hakaret etmeyi kendilerine meslek edinmiş, basının yüz karası bu figüranları ekranlarda görmek istemiyoruz. Çünkü bunlar haberciliği ile yalan ve iftira atmayı bir birine karıştırmaktadırlar. Bu yalancılar yüzünden işini layıkıyla yapan dürüst ilkeli basın mensuplarımızda zarar görmektedirler.



Her ortamda Atatürk'ü ağızlarına alan, her ortamda Atatürk'ün arkasına sığınan bu zavallı beyinler bilmelidirler ki, Atatürk sağ olsaydı bunun gibilerini vatandaşlıktan çıkarırdı. Atatürk gelmiş geçmiş liderler içinde kadına en çok değer veren liderlerden bir tanesi idi. İnanıyorum ki kendisi de Gazi olan Atatürk bir bayanın bakan olduğunu görseydi, üstelik bu bayan Bakanın Şehit Ailelerine ve Gazilerine sahip çıktığını görseydi, üstelik bu bayan bakanın ülkesinin şeref ve onurunu, rehin kalma pahasına göğsünü gere gere savunan bu bakanımızla herkes gibi oda gurur duyardı.



İsmail Küçükkaya, küçük beyni ile sözde hükümetten intikam alma, FETÖ'nün ve PKK'nın değirmenine su taşıma pahasına bir bayana iftira atmayı habercilik zannetmektedir.

Biliyoruz ki, Sayın bakana iftira atmak sıradan bir iftiranın ötesinde Sayın Bakanımızın referandum esnasında Hollanda'da saatlerce aracında mahsur kalmasına rağmen Alçak pkk'lılara, Alçak FETÖ'cülere boyun eğmeyerek gösterdiği dik duruşu İsmail Küçükkaya bir yerlerden aldığı talimatla Sayın bakanımızı küçük düşürmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışıyor.



Küçük beyinli İsmail Küçükkaya ve avanesi bilmelidir ki, bizim onlara kurban edecek bir Bakanımız yoktur. Her zaman her ortamda Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin yanında olan ülkesine, milletine hizmet eden Sayın Bakanımızın yanında olacağız. Sayın Bakanımıza küstahça laflar söyleyenlerin karşısında dim dik duracağız. Bir bayana iftira atmaktan vazgeçsinler. Varsa bir problemleri yürekleri yetiyorsa adam gibi gelip bizim karşımıza çıkıp söylesinler.