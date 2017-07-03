Ziya Sözen'den Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'a Büyük Tepki

CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşüne destek veren Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu sert tepki gösterdi.

Konfederasyon adına basın açıklaması yapan Ziya Sözen, İlker Başbuğ'u özür dilemeye davet etti.



İŞTE ZİYA SÖZEN'İN AÇIKLAMASI



Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP’nin başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün demokratik bir hak olduğunu söyledi. Başbuğ, “Ümit ediyoruz ki yargı bağımsızlığının sağlanmasında ve toplumun adalete olan duyarlılığının artmasında önemli bir rolü olur” ifadelerini kullandı.



Başbuğ bu söylemleri ile "Bu yürüyüş bizim organizasyonumuz ve bizim kontrolümüzde mi demek istiyor? Eğer yargı bağımsızlığı sağlanmazsa gerisine karışmayız mı demek istiyor?

Sayın Başbuğ gibi deneyimli bir kişinin bu ucu açık ve her şekilde yorumlana bilecek sözleri talihsizlik olarak yorumluyorum.



Bu yürüyüşün FETÖ ve dış güçler tarafından organize edildiği o kadar açık ortada iken FETÖ kumpasına maruz kalmış eski bir Genelkurmay Başkanının bu yürüyüşe destek anlamı taşıyacak böyle bir açıklama yapmasının hiç bir izahı yoktur ve olamaz. Bu dolaylı olarak, isteyerek veya farkında olmadan FETÖ'ye destektir.



Sayın İlker Başbuğ CHP'nin ve hayır bloğunun Cumhurbaşkanı adayı aradığı böyle bir dönemde adaylığa göz kırpmak için böyle bir açıklama yaptıysa bu daha da vahimdir. İlker Başbuğ'un derhal bu söylemlerine açıklık getirmesi gerekmektedir. 15 Temmuz darbesinin yıl dönümü öncesi böyle talihsiz bir açıklama yapması asla tesadüf değildir. Emekli olmuş bir Genelkurmay Başkanının hala siyasete yön vermeye çalışması hukuk devletinde asla kabul edilecek ve hoş karşılanacak bir tutum değildir.



Askeri vesayet sisteminin ortadan kaldırılması için çok önemli adımların atıldığı bu dönemde bu açıklamanın takipçisi olmak her vatandaş gibi bizim de görevimizdir. Üstelik CHP'nin sözde Adalet yürüyüşünü marjinal sol guruplar, HDP, FETÖ ve illegal guruplar ile birlikte yaptığını değerlendirdiğimizde eski bir GenelKurmay Başkanının kalkıp bu yürüyüşü Adalet arayışıymış gibi göstermesi başta 15 Temmuz'da verdiğimiz Şehitlerimiz olmak üzere bütün Şehitlerimize ve onların ailelerine yapıla bilecek bir hakarettir. İlker Başbuğ'un derhal bu açıklamalarına açıklık getirmesini ve Şehit Aileleri başta olmak üzere milletimizden özür dilemesini bekliyoruz.