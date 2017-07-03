Galeriler Videolar
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
100522
ALTIN
139.584
DOLAR
3.5558
STERLİN
4.6050
EURO
4.0390
Röntgenci Pansiyon Ruhsatsız Çıktı!
Röntgenci Pansiyon Ruhsatsız Çıktı!
Ali Sunal : Babamın Kokusunu Özlüyorum
Ali Sunal : Babamın Kokusunu...
Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer Memleketine Uğurlandı
Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer...
Pendik'te Müteahhit Çatışması : 3 Yaralı
Pendik'te Müteahhit Çatışması : 3...
Adalet Yürüyüşünde Konuşan Şenay Günaydın Tutuklandı
Adalet Yürüyüşünde Konuşan Şenay Günaydın...

Ziya Sözen'den Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'a Büyük Tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen'den Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'a yürüyüş tepkisi gösterdi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:52
Ziya Sözen'den Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'a Büyük Tepki

CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşüne destek veren Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu sert tepki gösterdi.
Konfederasyon adına basın açıklaması yapan Ziya Sözen, İlker Başbuğ'u özür dilemeye davet etti.

İŞTE ZİYA SÖZEN'İN AÇIKLAMASI

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP’nin başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün demokratik bir hak olduğunu söyledi. Başbuğ, “Ümit ediyoruz ki yargı bağımsızlığının sağlanmasında ve toplumun adalete olan duyarlılığının artmasında önemli bir rolü olur” ifadelerini kullandı.

Başbuğ bu söylemleri ile "Bu yürüyüş bizim organizasyonumuz ve bizim kontrolümüzde mi demek istiyor? Eğer yargı bağımsızlığı sağlanmazsa gerisine karışmayız mı demek istiyor? 
Sayın Başbuğ gibi deneyimli bir kişinin bu ucu açık ve her şekilde yorumlana bilecek sözleri talihsizlik olarak yorumluyorum.

Bu yürüyüşün FETÖ ve dış güçler tarafından organize edildiği o kadar açık ortada iken FETÖ kumpasına maruz kalmış eski bir Genelkurmay Başkanının bu yürüyüşe destek anlamı taşıyacak böyle bir açıklama yapmasının hiç bir izahı yoktur ve olamaz. Bu dolaylı olarak, isteyerek veya farkında olmadan FETÖ'ye destektir. 

Sayın İlker Başbuğ CHP'nin ve hayır bloğunun Cumhurbaşkanı adayı aradığı böyle bir dönemde adaylığa göz kırpmak için böyle bir açıklama yaptıysa bu daha da vahimdir. İlker Başbuğ'un derhal bu söylemlerine açıklık getirmesi gerekmektedir. 15 Temmuz darbesinin yıl dönümü öncesi böyle talihsiz bir açıklama yapması asla tesadüf değildir. Emekli olmuş bir Genelkurmay Başkanının hala siyasete yön vermeye çalışması hukuk devletinde asla kabul edilecek ve hoş karşılanacak bir tutum değildir.

Askeri vesayet sisteminin ortadan kaldırılması için çok önemli adımların atıldığı bu dönemde bu açıklamanın takipçisi olmak her vatandaş gibi bizim de görevimizdir. Üstelik CHP'nin sözde Adalet yürüyüşünü marjinal sol guruplar, HDP, FETÖ ve illegal guruplar ile birlikte yaptığını değerlendirdiğimizde eski bir GenelKurmay Başkanının kalkıp bu yürüyüşü Adalet arayışıymış gibi göstermesi başta 15 Temmuz'da verdiğimiz Şehitlerimiz olmak üzere bütün Şehitlerimize ve onların ailelerine yapıla bilecek bir hakarettir. İlker Başbuğ'un derhal bu açıklamalarına açıklık getirmesini ve Şehit Aileleri başta olmak üzere milletimizden özür dilemesini bekliyoruz.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den Suriyeli Tepkisi : Hoşgörü kaybolabilir
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den Suriyeli Tepkisi : Hoşgörü kaybolabilir
Vatan Koruyan Korucuların Zam Sitemi!
Vatan Koruyan Korucuların Zam Sitemi!
Röntgenci Pansiyon Ruhsatsız Çıktı!
Röntgenci Pansiyon Ruhsatsız Çıktı!
Borsa İşgal Davasında bin 412 Yıl Hapis İstemi!
Borsa İşgal Davasında bin 412 Yıl Hapis İstemi!
Ali Sunal : Babamın Kokusunu Özlüyorum
Ali Sunal : Babamın Kokusunu Özlüyorum
Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer Memleketine Uğurlandı
Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer Memleketine Uğurlandı
Generalin Üzerinde Yakalanan Not İddianameye Girdi!
Generalin Üzerinde Yakalanan Not İddianameye Girdi!
Pendik'te Müteahhit Çatışması : 3 Yaralı
Pendik'te Müteahhit Çatışması : 3 Yaralı
Eşini Alkol Yüzünden Öldürdü
Eşini Alkol Yüzünden Öldürdü
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim