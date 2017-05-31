Ziya Sözen'den Cengiz Çandar'a Kırmızı Fularlı Kız Tepkisi!

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Ziya Sözen, PKK saflarında öldürülen kırmızı fularlız kız lakaplı Ayşe Deniz Karacagil.için, " içim yandı" diye yorum yapan Gazeteci, Cengiz Çandar'a büyük tepki gösterdi...



İŞTE ZİYA SÖZEN'İN KONUYA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI



Gazeteci Cengiz ÇANDAR’I Terör örgütü saflarında öldürülen bir terörist için kullandığı mesnetsiz haddini ve maksadını aşan sözlerinden dolayı nefretle kınıyoruz.

Terör örgütü PKK saflarında öldürülen Gezi olaylarının parlatılan ismi kırmızı fularlı kız Karacagil'in ölümü gazeteci Cengiz Çandar'ı çok üzmüş olmalı ki; Çandar, terörist Ayşe Deniz Karacagil için, "İçim yandı" ifadelerini kullanmıştır.

Bizler Cengiz ÇANDAR’IN bu lafları kullanmasından dolayı şaşırmadık. Çünkü Cengiz Çandar’ın terör örgütlerine ve teröristlere olan hayranlığını geçmişten beri biliyoruz. Bu konudaki suç dosyası oldukça kabarıktır. Cengiz ÇANDAR doksanlı yılların Türkiye’sinde parlatılan bir gazeteci olarak sık sık kandile terör örgütü ile sözde röportaj yapıp terör örgütlerine yol haritası çizdiğini de biliyoruz. PKK’LI Teröristlere hayranlığını da her fırsatta dile getiren PKK sevicisi duayen! Bir gazeteci olduğunu da biliyoruz.

Terörist birisinin öldürülmesi olayında içi acımış olan Cengiz ÇANDAR’IN askerlerimiz Polislerimiz ve Güvenlik Korucularımız Şehit edildiğinde içi acımış mıdır? Yoksa sevinmiş midir? Ya da PKK tarafından binlerce sivil savunmasız vatandaşımız katledilirken Cengiz ÇANDAR’IN içi acımış mıdır?15 Temmuz darbesinde Şehit edilen 249 vatandaşımız için içi acımış mıdır?

Bizler biliyoruz ki Cengiz ÇANDAR’IN kırmızı fularlı kıza içinin acıması asla tesadüf değildir. Cengiz ÇANDAR ve benzeri sözde gazeteciler Gezi olaylarının dolaylı olarak sorumlusudurlar. Kalemlerinden mürekkep yerine kan akıtan bu sözde gazeteciler gezi olaylarının tetikçileri ve kışkırtıcıları olmuşlardır. Çünkü Cengiz ÇANDAR ve onun gibi kalemlerinden mürekkep yerine kan akıtan sözde gazeteciler başkalarının değirmenine su taşımakta ustadırlar. Bu sözde gazeteciler yerli ve milli olmayıp dışa bağımlıdırlar.

Cengiz ÇANDAR bu söylemiyle suçu ve suçluyu bilerek,isteyerek ve alenen savunmuştur. Terör örgütü mensuplarını savunmanın suç olduğu bir ülkede Terör örgütü saflarında öldürülen bir teröristi bilerek ve isteyerek öven Cengiz ÇANDAR hakkında savcılarımızın derhal soruşturma açmasını ve bu çağrımızı da bir suç duyurusu olarak kabul etmelerini istiyoruz.

Cengiz ÇANDAR’I bu aşağılık tutumundan dolayı başta Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz olmak üzere 80 milyonluk halkımızdan özür dilemeye davet ediyoruz. Kendisini bu çirkin mesnetsiz seviyesiz sözlerinden dolayı bir kez daha kınıyoruz.

