Ziya Sözen'den Baskın Oran'a : Ey hainlikte zirve yapan sözde gazeteci

"Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler" başlıklı bir yazı yazdığı neden ile büyük tepki gösteren Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, " Tek amacı ve gayesi bölge halkına hizmet yapmak olan yöneticilere karşı adeta kinini nefretini ve öfkesini kusmuştur. Bu bir köşe yazısı değil, peş peşe dizilmiş bir yalanlar düzmecesidir. " dedi.



İŞTE ZİYA SÖZEN'İN BASIN AÇIKLAMASI



Sözde Gazeteci ve Sözde Aydın geçinen ancak kaleminden mürekkep yerine kan fışkıran Baskın Oran 23.06.2017 tarihinde T 24 internet gazetesinde yazdığı "Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler" başlıklı köşe yazısında adeta yalan makinası gibi yalanları peş peşe dizmiştir. Bu ülkeye bu devlete ve masum Kürt halkına olan kinini nefretini adeta kusmuştur.



Baskın Oran, HDP belediyeler tarafından terörü ve teröristi meşrulaştırmak için yapılan uygulamaları ortadan kaldıran, terörün izlerini silmeye çalışan bölgedeki kaymakamları ve kayyum olarak atanan Belediye başkanlarını Kürtlere hakaret ediyorlar şeklinde kaleme almış, aslında buradaki yöneticileri adeta Terör örgütlerine hedef olarak göstermiştir. Ne tesadüftür ki Baskın Oran'ın rahatsız olduğu yöneticilerden PKK Terör örgütü de rahatsız olduğu için bunların öldürülmesi için talimat vermiştir.



Aslında Baskın Oran bu yazısında sözde Kürt halkını savunuyor gibi görünse de olaylar tek tek irdelendiğinde sözde gazetecinin Kürt halkına hakaret ettiğini, yıllarca Kürt halkına her türkü işkenceyi zulmü reva gören, onlara hayatı zindan eden PKK Terör örgütü mensuplarını ve bunların uygulamalarını övmüştür. Bu sözde gazeteci deney kelimesini kullanarak Kürt halkını hayvanlara benzetmiştir.



Tek amacı ve gayesi bölge halkına hizmet yapmak olan yöneticilere karşı adeta kinini nefretini ve öfkesini kusmuştur. Bu bir köşe yazısı değil, peş peşe dizilmiş bir yalanlar düzmecesidir.

Ey kaleminden mürekkep yerine kan fışkıran PKK sevicisi Baskın ORAN; PKK ve KCK Sur, Cizre, Nusaybin, Yüksekova başta olmak üzere hayatı insanlarımıza zindan ederken, onların evlerinin önüne hendekler açarken, evlerine zorla girerken neredeydin? Neden sesin çıkmıyordu? Neden Kürt halkına zulüm, işkence eden teröristleri eleştirmedin?



Ey sözde gazeteci; tek amacı Kürt halkına hizmet etmek olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün odasına bomba konulmak üzere Şehit edilirken niye sessiz kaldın? Niye hain Alçak teröristleri eleştirmedin?

Ey Gazeteci; HDP'li Diyarbakır Belediyesi bizim vergilerimizle ödediğimiz paraları dağdaki Teröristlere kaynak olarak gönderirken, yılda yüzlerce Kürt gencini terörist olarak yetiştirip Dağa gönderirken, Diyarbakır çöpler içinde yüzerken, Dağa zorla götürülen çocuklarını isteyen anneler Diyarbakır'da HDP'li belediye tarafından yaka paça belediye önünden uzaklaştırılırken neredeydiniz?



PKK Terör örgütü bölge halkına hizmet eden yüzlerce sivil savunmasız öğretmen, doktor, mühendisi kaçırıp Şehit ederken neredeydiniz?

Tek suçu kurban Eti dağıtmak olan Yasin Börü ve arkadaşları PKK/KCK tarafından binadan atılmak ve işkence edilmek üzere alçakça Şehit edilirken niye sesini çıkarmadın?



Binlerce askerimiz, polisimiz, korucumuz Şehit edilirken neredeydiniz?



Bunun gibi PKK'nın Kürt halkına yaptığı binlerce işkence örneğini sıralamak mümkündür.



Ey hainlikte zirve yapan sözde gazeteci; Şehit edilen bir güvenlik korucumuzun isminin bir parka verilmesi seni niye bu kadar rahatsız etmiştir?



Şimdi masum göstermeye çalıştığın HDP'li belediyelerin ve senin gibi kime hizmet ettiğini, kimin değirmenine su taşıdığınızı çok iyi biliyoruz. Halka hizmet etmesi gereken HDP'li belediyelerin Terör örgütlerine kaynak oluşturma derdinde olduğunu, PKK'ya kaynak aktardığını, PKK'nın değirmenine su taşıdığını çok iyi biliyoruz. Bizim bildiğimiz kadar sende biliyorsun. Lakin yalan atmayı kendine sanat edinen sözde gazetecilerin doğruyu söylemekten ısrarla kaçındığını da biliyoruz.



Ey sözde gazeteci; bu yazınla bölgede görev yapan kaymakamlarımızı, belediye başkanlarımızı hedef gösterdiğini gayet açık biliyoruz. Halkımız arasında etnik ayrımcılık yaparak kin ve nefret suçu işlediğini de biliyoruz. Kürt halkını teröristlerle aynı safta gösterme çabasında olduğunu, Kürtlere hakaret ettiğini de biliyoruz. PKK'lı teröristleri ve PKK'ya yardım yataklık yapan HDP'li Belediye başkanlarını masum göstermeye çalıştığınızıda biliyoruz.Yıllarca kime hizmet ettiğinizi, kimin değirmenine de su taşıdığınızı da gayet iyi biliyoruz.

Bütün bu yazdıklarınız suç ve suç unsuru oluşturduğundan, bilerek ve isteyerek suç ve suçluyu övdüğünüzden hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız.

Artık yaptığınız hiç bir suç yanınıza kar kalmayacaktır.