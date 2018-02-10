Ziya Sözen : Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazilik Unvanı Verilsin

ZİYA SÖZEN KONUYA İLİŞKİN ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI!



15 Temmuz darbe girişimi gecesinde dik bir duruş göstererek ölümü pahasına Marmaris’ten İstanbul’a gelerek milleti ile beraber olan, halkımızı sokaklara davet ederek darbenin seyrini değiştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza Gazilik unvanının verilmesi doğru ve yerinde bir karar olacaktır. Bu karar 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması açısından da tarihi bir adım olacaktır. Nasıl ki Meclisimiz gazilik ünvanınız fazlası ile hak ediyorsa, 15 Temmuz darbesinin önlenmesinin en önemli aktörü olan Sayın Cumhurbaşkanımız da Gaziliği fazlasıyla hak etmiştir.



Bu konuda açıklama yaparak Sayın Cumhurbaşkanımıza Gazilik ünvanı meselesini eleştiren İyi parti genel başkanı Merak Akşener “ Gazilik er meydanında kazanılır” diyerek bu duruma karşı çıkmıştır. Öncelikle Meral Akşener Sayın Erdoğan’a Gazilik verilip verilmeyeceği konusunda fikir beyan edecek konumdan çok uzaktadır. Bu konuda kendisinin fikirlerine ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Meral Akşener’in ne düşündüğünden ziyade milletimizin ne düşündüğü daha da önemlidir.Ayrıca Merak Akşener bilmelidir ki Sayın Erdoğan 15 Temmuz’da kaçabilecekken kaçmayıp Er meydanında dimdik durmuştur. Nasıl ki Kurtuluş savaşı ülkemiz için bir dönüm noktası olmuşsa, 15 Temmuz darbesi de ülkemiz için bir dönüm noktası olmuştur. Sayın Erdoğan o gece canı ve kanı pahasına er meydanında sonuna kadar kalmış, başkomutan sıfatıyla milletinin yanında dimdik durmuştur.



Sayın Erdoğan’a temsili olarak Gazilik verilmesi sadece sembolik bir değerdir. Sayın Erdoğan zaten milletin gönlünde Gazilik ünvanını çoktan haketmiştir. İnşallah sembolik olarak ta Sayın Cumhurbaşkanımıza Gazilik unvanı verilecektir. Biz Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları olarak T.B.M.M. nin bir an önce toplanıp Sayın Cumhurbaşkanımıza Gazilik ünvanı vermesini istiyoruz. Bu sadece bizim talebimiz değil, milletimizin büyük çoğunluğunun çok büyük arzusudur. Meclisimiz de millet iradesini herşeyden üstün tutan bir kurum olduğu için, milletimizin bu talebini derhal karşılamalıdır.Bu konuyu sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Gazilik ünvanı verilmesi Meral Akşener ve başkalarını üzecekse de varsınlar üzünsünler.

Ziya SÖZEN

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı