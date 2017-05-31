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Zırhlı Araca PKK'dan Bombalı Saldırı!

Terör örgütü PKK militanları Mardin Kızıltepe'de zırhlı araca bombalı saldırı düzenledi. Olayda 2 polis yaralandı. Kentte büyük çapta operasyon başlatıldı...

31 Mayıs 2017 Çarşamba 00:17
Zırhlı Araca PKK'dan Bombalı Saldırı!

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde, devriye gezen zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada, 2 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olay yerinde çalışma başlattı.

Kızıltepe İlçesi Mezopotamya Mahallesi'nde, saat 22.05 sıralarında devriye gezen zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, araç içerisinde bulunan 2 polis yaralandı. Patlama haberinin duyulması üzerine Mezopotamya Mahallesi'ne destek kuvvet ve sağlık ekipleri sevkedildi. Mezopotamya Mahallesi'ndeki patlamada yaralanan 2 polis, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın meydana geldiği Mezopotamya Mahallesi'ne gelen özel harekat polisi çalışma başlattı. Polis zırhlı aracının geçişi sırasında patlayıcının atılma suretiyle mi yoksa, daha önce yola tuzaklandığı konusu ile patlayıcının cinsi ile ilgili araştırmasını sürdürüyor.  



Son Güncelleme: 31.05.2017 00:23
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