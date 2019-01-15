ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN KENEVİR ÜRETİMİ KARARINA DESTEK

Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, ()

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, "Kenevir üretiminin engellenmesi hatadır. Kullanım alanı oldukça geniş, kontrollü olmak şartıyla üretilmesi doğru bir karardır" dedi.

BMC'nin Sakarya Karasu Üretim ve Teknoloji Üssü'nün temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kenevir ekim sürecinin başlatılacağını söyledi. Kararın doğru olduğunu belirten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Atalık, "Kullanım alanlarına baktığımız zaman kenevir üretiminin engellenmesi hatadır. Kontrollü olmak şartıyla ekonomiye yapacağı katkıdan dolayı üretiminin yapılması doğru bir karardır" diye konuştu.

"EKİM ALANI 5 HEKTARIN ALTINA DÜŞTÜ"

Son 5 yıllık kenevirin ithalatı için 5.8 milyon dolar ödendiğini dile getiren Ataklı, "1960'lı yıllarda Türkiye'de 14 bin hektar alanda kenevir üretimi yapılıyordu, günümüzde ise bu alan 5 hektarın altına düştü. Yine aynı sürelerde 5 bin ton civarında olan üretimimiz maalesef 7 ton civarındadır. Kenevirin kullanım alanı oldukça geniş. Para kağıdından, yelken, çadır bezine, askeri toplardan araçların, gemilerin örtüldüğü brandaya, iç çamaşırından, ip, çuval gibi dayanıklı ürünlerin, inşaat ve yalıtım malzemelerinin üretilmesine kadar birçok alanda kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

ÜRETİM SADECE SAMSUN'DA YAPILIYOR

Kenevirin dünya genelinde milattan önceden beri yetiştirilen önemli bir lif bitkisi olduğunu söyleyen Ahmet Ataklı, "Özellikle 2'nci Dünya Savaşı'nı takiben esrar yapımında kullanılan tehlikeli bir bitki olması ve sentetik liflerin yayılıp doğal liflerin yerini almaya başlamasının etkisiyle bazı ülkelerde yasaklandı, Türkiye gibi ülkelerde ise kontrollü üretimi yapıldı. Tarihin birçok döneminde kenevir yağı aydınlatmada kullanılmış. Yağ üretiminden elde edilen küspesi lifleri çıkarıldıktan sonra saf artıkları hayvan beslenmesinde kullanılıyor. Türkiye'de üretimi Samsun, Kütahya, Kastamonu ve Çorum ile sınırlandırılmıştı. Son yıllarda ise sadece Samsun'da üretiliyordu, diğer illerde bitmişti" dedi.

SULAMAYA İHTİYAÇ YOK

Kenevirin rahatlıkla yetiştirebileceğinin altını çizen Ataklı, "Yeniden 19 il çerçevesinde üretimin planlanması gündeme alındı. Kenevir bitkisi yağışı 700 milimetre ve üzerinde olan özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hiçbir sulama yapmaksızın rahatlıkla yetiştirebilecek bir bitki. Diğer illerimizde de nisbi nemi yüksek olmak suretiyle az bir suyla üretilebilir" diye konuştu.

"5 ÜRÜNDE ADIM ATMALIYIZ"

Türkiye'nin 2018 yılında tarıma 14,5 milyar lira destek verdiğini söyleyen Ahmet Ataklı, "Kenevir ekilmesi tabii ki doğrudur ancak buğday, pamuk, mısır, ayçiçeği, soyada da Türkiye'nin daha öncelikli adım atması gerekiyor. Çünkü 2018 tarım desteğimiz 14,5 milyar lirayken, sadece bu 5 ürünün ithalatına verdiğimiz dövizin Türk Lirası karşılığı 18 milyar liraya ulaşmış vaziyette" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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- Ahmet Atalık röp.

- Ekim alanlarında detaylar

-Kenevir detayı

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