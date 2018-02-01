Zeytin Dalı Harekatı ile PKK'ya ağır darbe !

Operasyonlar çerçevesinde Burseya’nın hemen yamacındaki köyde yakalanan bir PKK’lı, örgütün sözkonusu hattı kullanarak günde ortalama 550 bin dolar kazandığını anlattı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde terör örgütüne tarihinin en büyük darbesinin vurulduğu öğrenildi. Terör örgütünün uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve terörist sevkiyatı için kullandığı güzergâh, Zeytin Dalı Harekâtı ile tamamen kapandı.

Terör hattının Zeytin Dalı sayesinde kesilmesiyle birlikte PKK’ya yılda 200 milyon dolar tutarında darbenin indirildiği anlamına geliyor.

Bölgede yakalanan PKK’lı terörist, “Uyuşturucu konusuyla özellikle örgütün Afrin askeri sorumlusu Mahmut Berhudan ilgileniyordu. Türkiye topraklarına geçirilmek için Suriye’nin tüm bölgelerinden Afrin’e mülteci gelir. Bu amaçla tüm bölgelerde kuryeler bulunur. Hem uyuşturucu hem insan kaçakçılığından örgütün günlük geliri en az 550 bin dolar tutarındadır” diye konuştu