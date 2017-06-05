Yurt Faciası Sanıklarından Ramazan Dede Tahliye Oldu

ADANA'nın Aladağ İlçesi'nde 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı Süleymancılar cemaatine ait kız yurdu yangını faciasında, kusurlu oldukları gerekçesiyle 6 gün önce yargılanmaya başlayan tutuklu 7 sanıktan biri olan 70 yaşındaki Ramazan Dede tahliye oldu.



Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 30 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkan 7 tutuklu sanık, yangın sırasında geç geldiğini iddia ettikleri itfaiye ekibini suçlamış ve tutuksuz yargılanmak istediklerini söylemişti. Sanıklardan Ramazan Dede, 43 yıldır yurdun bağlı bulunduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olduğunu ve suçsuz olduğunu öne sürmüştü.



Ramazan Dede'nin avukatı Mümtaz Hasan Şahin'in dün Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itirazda sanığın kaçma şüphesinin olmadığı, sabit ikametgah adresi olduğu, yaşı, nitelendirilen suç itibariyle cezanın paraya çevrilebileceği belirtilerek tahliyesi istendi. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi yapılan tutukluluk itirazını değerlendirerek Ramazan Dede'yi, bugün tahliye etti.



İTİRAZ EDECEĞİZ



Yangında yaşamını yitiren ve yaralanan çocukların ailelerinin gönüllü avukatlığını yapan Sosyal Haklar Derneği avukatlarından Ömer Çelik, tahliye kararına itiraz edeceklerini söyledi. Çelik, "Sanıklardan Ramazan Dede'nin kararına itiraz edeceğiz. Ailelerin gönüllü avukatları olarak tüm sanıkların tutuklu yargılanması gerektiği düşüncesindeyiz" dedi.