YURT BÜLTENİ-11 

8'inci kattan düşen Hiranur öldü (3)



TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa'da, 8'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı bakarken, dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaşamını yitiren Hiranur Çiftçi (3) için öğle vakti Hasanpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Çiftçi ailesi ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Hiranur Çiftçi'nin cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Hasan Paşa Camisi

- Kılınan cenaze namazı

- Küçük Hiranur'un tabutunu taşınması

- Baba Uğur'un gözyaşı dökmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 93 MB

================================

Kontrol noktasında durdurulan otomobilin ön panelinden yavru baykuş çıktı



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yol kontrolü yapan polisin durdurduğu otomobilde, ön panele sıkışmış yavru baykuş bulundu. Polislerin kurtardığı yaralı baykuş, tedaviye alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ yakınlarındaki kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan polis, ön panelde sıkışan yavru baykuşu gördü. Polisler ve sürücü büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücü aracı çalıştırırken herhangi bir ses duymadığını belirtti. Polislerin sıkıştığı yerden çıkardığı yavru baykuş, zabıta ekiplerine teslim edildi. Zabıta ekipleri ise kanat ve bacaklarından yaralanan baykuşu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği'ne teslim etti. Yaralı baykuş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

- Polis kontrol noktası

- Zabıta ve yavru baykuş

- Zabıta memuru ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 104 MB

======================================

Malatya'da toz bulutu



Malatya'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Toz bulutu ilçelerde de etkisini gösterdi.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu. Bölgenin batısında toz taşınımı dolayısıyla yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. Araçların üzerlerinin toz katmanının sardığı kentte gökyüzü sarıya bürünürken, bazı vatandaşların aşırı toz nedeniyle zorlandığı görüldü.

- İsmet İnönü'nün heykeli

- Çatılar

- Gökyüzü

- Toz bulutu

- Cami

- Vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

=======================================

DP Lideri Uysal: CHP iktidarın değirmenine su taşıyor

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, "Ak Parti kendisi için ittifak yapmayı bir hak, kendisi dışındaki unsurlar için siyaseti enfekte ederek, siyaseti kreminize ederek özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden siyasal alanı dizayn etme tercihini ortaya koyuyor. Üzülerek ifade edeyim. Başta CHP ve diğer siyasi partilerin zaman zaman iktidarın bu stratejisine ve bu değirmenine su taşıdığını görüyoruz" dedi.

DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi. Ülke gündemini değerlendiren Gültekin Uysal, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin önemli olduğunu söyledi.

Ak Parti'nin kendisi için ittifak yapmayı hak olarak gördüğünü söyleyen Uysal, "Türkiye'nin toplumsal muhalefetin meşru alanını genişletme ihtiyacı var. Bu sadece siyasal paydaşlar itibariyle değil, sivil, siyasi, iktisadi ve tüm unsurları ve tüm sosyal paydaşlarıyla beraber buna büyük ihtiyacımız var. Ak Parti kendisi için ittifak yapmayı bir hak, kendisi dışındaki unsurlar için siyaseti enfekte ederek, siyaseti kreminize ederek özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden siyasal alanı dizayn etme tercihini ortaya koyuyor. Üzülerek ifade edeyim. Başta CHP ve diğer siyasi partilerin zaman zaman iktidarın bu stratejisine ve bu değirmenine su taşıdığını görüyoruz" dedi.

'SEÇİM ÖNCESİ GENEL BAŞKANLARI ZİYARET EDECEĞİZ'

Yerel seçimler öncesi siyasi parti genel başkanlarını ziyaret edeceğini aktaran Uysal, şöyle dedi:

"Biz Demokrat Parti olarak gücümüz ve kuvvetimizin yettiği oranda seçim çevrelerinde aday gösterme noktasında bu günden itibaren çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Demokrat Parti olarak TBMM'deki sayısal olarak grubumuz olmamakla beraber sesimizi yükselteceğiz. Bu açıdan olumlu bir şey olduğu zaman bunları da paylaşırız. Temelde altını çizmek istediğim şey toplumsal muhalefeti çizmek adına siyasi partilere önemli vazifeler düşmektedir. Bu noktada karşılıklı olumlu fikri en azından bizler beyan ediyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde sayın genel başkanları ziyaret edeceğim. Karşılıklı olarak zaman zaman tesadüf ve vesilelerle bir araya geldik. Bir takım değerlendirme yapma imkanına eriştik. Önümüzdeki süreçte daha fazlası ile değerlendireceğiz."

- Uysal'ın salona gelişinden detay

- Uysal'ın toplantıya katılan gazetecilerle tokalaşmasından detay

- Programa katılanlardan detay

- Uysal'dan detay

- Uysal'ın konuşması

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

============================================

Tavşanlı'da sağanak

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sağanak sonrasında cadde ve sokaklar nehre döndü.

Tavşanlı'da yağan şiddetli yağmur, ilçe merkezinde ve köylerde etkili oldu. Göbel Köyü'nde, sokaklar su içinde kaldı. Yağış sırasında dışarıda olan büyükbaş hayvanlar, suyun içinden yürütüldü. Mandaların yağmur altında sokaktan geçişlerini bazı kişiler cep telefonlarıyla kayda aldı.

-Büyükbaş hayvanların sokaktan geçişleri

Haber-Kamera: TAVŞANLI,(Kütahya)/

=========================================

Helikopter destekli trafik denetimi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesi kapsamında Finike, Kumluca ve Kaş ilçelerinin yer aldığı görev sahası içinde helikopter destekli trafik kontrolü yaptı.

Trafik kurallarına daha çok uyulmasını sağlamak suretiyle can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesini amaçlayan hava destekli denetimlerde radar uygulaması yapılarak plaka tanımlama sistemi kullanıldı. Helikopterle yapılan yol taramalarında kural ihlali yapan sürücüler kontrol noktalarındaki jandarma trafik ekiplerine bildirildi.

Trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde havadan ve karayollarında oluşturulan uygulama noktalarından eşzamanlı olarak yürütülen çalışmalarda, 498 araç ve 515 şahsın sorgulaması yapıldı. 52 sürücüye hızlı araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takılmaması, yolculuk esnasında cep telefonuyla görüşme yapılması ve evrak eksiklikleri nedeniyle toplam 13 bin 653 lira para cezası kesildi. 23 aracın trafikten men edildiği denetlemelerde, bir araç ise yakalanması olduğu gerekçesiyle otoparka çekildi.

Tüm Türkiye'de başlatılan hava destekli karayolu denetlemelerinin her bölgede ve her ilde sürdürüleceğini belirten yetkililer, Antalya'daki uygulamanın başarılı geçtiğini söyledi. Trafik kurallarına uyan vatandaşlar, denetimlerin şoförün daha disiplinli araba kullanma açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Bizim güvenliğimiz için böyle önlem alınması, bizimle ilgilenilmesi memnun ediyor. Kontrollerin sürekli olması en azından trafik kazalarının önlenmesi için faydalı olduğunu düşünüyoruz. Trafik ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

- Trafik denetimi sırasında çekilen detaylar

- İki vatandaş röportajı

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), ()

================================================

Feride'yi arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atladığı öne sürülen Feride Y.'yi (25) arama çalışmaları, Sökün mevkiinde yoğunlaştı.

Geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde Atatürk Köprüsü'ne gelen Feride Y., iddiaya göre kendisini Göksu Nehri'ne bıraktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polisi, sahil güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Feride Y.'yi arama çalışması başlattı. Mersin Köprüsü ile Gabuşin Çayı'nın nehirle birleştiği noktada arama yapan AFAD, sualtı polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli dalgıçlar, çalışmaları Göksu'nun denize döküldüğü Sökün mevkiine kaydırdı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Feride Y.'nin ailesinin tedirgin bekleyişi sürüyor.

-Feride'nin nehre atladığı iddia edilen köprünün görüntüsü

-Nehirden görüntü

-Arama çalışmalarını sürdüren dalgıçların görüntüsü

(BOYUT: 187 MB) (SÜRE: 01.44 DK)

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()

==========================================

Milli ve yerli patatesler tarla gününde hasat edildi

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen tarla gününde yerli çeşit patatesler, törenle hasat edildi.

Altunhisar İlçesine bağlı Ulukışla Köyünde düzenlenen etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasın yapan Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Türkiye genelinde patates ekiminde Niğde'nin yıllık 835 bin 200 tonluk üretimle birin sırada olduğunu söyledi. Pırlak, "Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen ıslah çalışmaları ile birlikte şuan 8 adet yerli ve milli patates çeşidini ülke tarımına kazandırılmıştır. Hâlihazırda 4 adet yerli çeşidimiz de tescil aşmasında olup bu çeşitlerimizin tescil olmasıyla birlikte 12 adet yerli ve milli çeşidimiz olacaktır. Yapılan ıslah çalışmaları neticesinde 2007'den bugüne Türkiye açısından bir rekor olan toplam 720 bin adet melez patates tohumu elde edildi. Tüm bunların dışında enstitümüz geliştirilen bu çeşitleri laboratuvar ortamında veya kataloglarda bırakmamış Türkiye'de bir ilke imza atarak 4 adet yerli ve milli patates çeşidini özel sektöre satışını gerçekleştirmiştir" dedi.

15 ÜLKEDE DENEME DİKİMİ

İlk etapta özel sektöre devredilen NAHİTA adlı çeşidin önümüzdeki sene 15 ülkede deneme dikimi yapılacağını belirten Pırlak, "NAHİTA yabancı ülkelerde dikimi gerçekleştirilen ilk yerli ve milli çeşit olma unvanını kazanacak. Deneme dikimi yapılacak ülkeler, Avusturya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, Romanya, Polonya, Almanya, İngiltere, Danimarka, Hırvatistan, Fas, Kenya ve Brezilya'dır. " diye konuştu.

ÜLKEMİZ TOHUM İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE KONUMUNA GELECEK

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise patates üretimi ve patatesin tohumlarının rehabilite edilerek gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem arz ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Niğde, patates üretiminde ülkemiz de yüzde 18'lik bir payla ilk sıradadır . Bununla birlikte, üretim giderleri içerisinde tohumluk giderleri önemli bir yekûn oluşturmaktadır. Ülkemizde patates üretiminde tohumluk sektörünün büyük oranda dışa bağımlı olması, patates tarımının geleceği ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktaydı. İşte tam bu noktada yaklaşık 8 yıl önce ilimiz Patates Araştırma Enstitüsünce başlatılan ıslah çalışmaları çiftçilerimiz için bir umut ışığı oldu. Geldiğimiz noktada 8 yerli ve milli çeşit üretildi. Netice olarak, tescil edilen, tescilde olan ve tescile aday çeşitler bu yıl ilk kez Altunhisar ilçemizde yapılan demonstrasyon dikimleri ile birlikte üreticileriyle buluştu. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde, Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu başarılı çalışmalar neticesinde ülkemiz tohum ithal eden değil tohum ihraç eden bir ülke konumuna gelecektir. Böylece ülkemizin dışa bağımlılığı sona erecek ve ülkemiz bir tohumluk üretim merkezi olacaktır. Diğer taraftan, patates üreticilerimizin geliştirilen yerli ve milli çeşitlerimize rağbet etmesi ve bu çeşitlerin yeterince üretilerek, kamu ve özel alt çiftçilerimize ulaştırılması da önemli. İnanıyorum ki tüm bu konudaki paydaşların ortak çabası ve çalışmasıyla beklediğimiz amaçlara ulaşacağız. Tek yapmamız gereken yılmadan yorulmadan çalışmaya devam etmektir."

Konuşmaların ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, traktör ile hasat yaptı, protokol üyeleriyle birlikte ekim alanlarında incelemelerde bulundu.

-Patatesin hasat edilmesi

-Milli çeşitlerden görüntü

-Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in konuşması

-Arazilerde inceleme yapılması

-Vali Şimşek'in traktör ile hasat yapması

-detay görüntüler

Süre: 03'02" Boyut: 201 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

=====================================