YUNANLILAR, KAÇAKLARI YARI ÇIPLAK TÜRKİYE'YE ATTI

YASADIŞI yollardan geçtikleri Yunanistan'da yakalanan çoğu Pakistan uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, Yunan polisi tarafından bazılarının üzerindeki giysiler çıkarılarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderildi.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yaklaşık 80 kaçak göçmen, bir, iki gün önce yasadışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından yakalandı. Kaçaklar, bir süre sınırda aç ve susuz tutulduktan sonra, bazılarının üzerlerindeki giysiler çıkarılarak, yüzerek ve botlarla Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi. Gece yarısı bazıları yarı çıplak kaçakları gören vatandaşları durumu polisi bildirdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada yaklaşık 30 kaçak göçmeni yakaladı. Üzerleri çıplak olan ve soğuktan korunmak için çuvalla korunmaya çalışan kaçaklar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçaklar, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğ uyaklaşık 80 kişi olduklarını ve Yunanistan polisinin kendilerini yakaladıktan sonra aç ve susuz iki gün sınırda beklettiklerini söyledi. Kaçaklar, daha sonra üzerlerindeki değerli eşyalar. kimlik, telefonların alındığını öne sürerek, "Bazılarımızın üzerini soyarak Merih Nehri'ne attı. Nehre atılanlar yüzerek Türkiye'ye geçerken, bazılarını da botlarla gönderdiler" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yakalanan kaçaklardan detaylar

Yarı çıplak ve üşüyen kaçaklar

Kadın ve çocuklar

Üzerine çuval giyen kaçaklar

Kaçakların durumu anlatması

Kaçakların hastaneye götürülmeleri

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-



