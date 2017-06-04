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Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 40 Kaçak Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 40 kaçak yakalandı.

04 Haziran 2017 Pazar 16:28
Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan 40 Kaçak Yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Koyunevi Köyü, Sokakağzı Koyu'ndaki araziye operasyon düzenledi. Operasyonda, jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Eritre uyruklu 40 kaçak yakaladı.

Yakalanan kaçaklar minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından kaçaklar Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Son Güncelleme: 04.06.2017 16:39
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