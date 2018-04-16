Yunanistan'dan İlk Açıklama: 'Fotomontaj Mı Belli Değil'

Yunanistan'da haberi önce Sisam adasındaki yerel “samos24.gr” sitesi duyurdu.

Haber kısa sürede pek çok Yunan haber sitesinde de yer aldı. Haberlerde, 'Hurşit adalarının güneydoğusunda bulunan Kerdo kayalığına tekne ile giden 3 Yunanlı'nın kayalığın en yüksek noktasına Yunan bayrağı diktikleri' ifade edildi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamaları üzerine, Skai televizyonunun, Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, konunun araştırıldığı belirtildi.



Skai televizyonunun haberinde “Kaynaklar, fotoğrafların ne zaman çekildiği belli değil. Fotomontaj mı belli değil. Fotoğrafların çekildiği yer Yunan toprağı mı o da belli değil. Araştırıyoruz” dediler" ifadesi yer aldı.