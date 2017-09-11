Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109824
ALTIN
146.330
DOLAR
3.3982
STERLİN
4.4824
EURO
4.0829
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri seçiyorlar
Yunan polisi uyardı: Özellikle Türk'leri...
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde saklı cephane
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde...
Lisede skandal! Okul müdürü kız öğrencileri taciz ediyor iddiası
Lisede skandal! Okul müdürü kız...
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Sokak ortasında vahşet: 'Tartıştık, öldürdüm'
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor İşte Beşiktaş'ın maç programı
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek !

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Türkiye ile AB arasındaki yaşanan kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu.Aleksis Çipras'ın o açıklamaları..

11 Eylül 2017 Pazartesi 09:41
Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek !

Çipras, 82'inci Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen geleneksel basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç ve bölgenin güvenliği, istikrarı açısından önemli bir etken olduğunu belirten Çipras, "Türkiye ile katılım müzakerelerinin durdurulması yanlış olur. Kapıyı kapatmak yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Çipras, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Türkiye, AB'ye üye olmamalı" yönündeki açıklamalarına değinerek, "Merkel'in ve diğer AB yetkililerinin açıklamaları siyasi hesaplar içeriyor olabilir.

'ARKASINDA DURACAĞIZ'

Türkiye'de değişimin gerekli olduğunu söylesek de biz görüşümüzün arkasında duracağız." şeklinde konuştu.

AB'DEN AÇIKLAMA

Bu arada Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye'nin üyelik müzakerelerine ilişkin farklı görüşler bulunmasına rağmen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ekim ayında Brüksel'de yapılacak zirvede konuyu gündeme getirmeyi planladığı bildirildi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "bunun üyelik müzakerelerinin askıya alınması veya sonlandırılmasının görüşüleceği anlamına geldiğini” belirtti.

MERKEL'DEN YANIT

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Delbrück kentindeki bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye'ninın Almanya'ya yönelik yayınladığı seyahat uyarısıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Merkel "Şunu açık bir biçimde ifade etmek istiyorum. Her Türk vatandaşı ülkemize seyahat edebilir" dedi. Almanya Başbakanı "Bizim ülkemizde hiçbir gazeteci tutuklanmıyor, hiçbir gazeteci gözaltına alınmıyor, ülkemizde fikir özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri geçerli. Biz de bundan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Farelerin 'İSTİKLAL'i' !
Farelerin 'İSTİKLAL'i' !
Afrin ve İdlib bölgesinde sıcak saatler Zırhlı birlikler yola çıktı
Afrin ve İdlib bölgesinde sıcak saatler Zırhlı birlikler yola çıktı
SİHA'ların başarısı PKK'da Büyük Panik Yarattı. İşte O İtiraflar!
SİHA'ların başarısı PKK'da Büyük Panik Yarattı. İşte O İtiraflar!
Diyarbakır'da çocuğa tacizde bulunan askere 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi !
Diyarbakır'da çocuğa tacizde bulunan askere 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi !
Sosyal medyanın bu tuzaklarına dikkat Tecavüz haberi infiale neden oldu !
Sosyal medyanın bu tuzaklarına dikkat Tecavüz haberi infiale neden oldu !
CNN Türk spikeri Semiha Şahin'den şok sözler ! Ölen terörist, 'şehit' diye anons edildi
CNN Türk spikeri Semiha Şahin'den şok sözler ! Ölen terörist, 'şehit' diye anons edildi
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde saklı cephane
Polisin gözünden kaçmadı: TIR'ın içinde saklı cephane
"Yetişkin Akrabaların Rızaya Dayalı Cinsel İlişkisi Suç Değil!"
"Yetişkin Akrabaların Rızaya Dayalı Cinsel İlişkisi Suç Değil!"
Lisede skandal! Okul müdürü kız öğrencileri taciz ediyor iddiası
Lisede skandal! Okul müdürü kız öğrencileri taciz ediyor iddiası
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim