Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek !

Çipras, 82'inci Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında düzenlenen geleneksel basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç ve bölgenin güvenliği, istikrarı açısından önemli bir etken olduğunu belirten Çipras, "Türkiye ile katılım müzakerelerinin durdurulması yanlış olur. Kapıyı kapatmak yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Çipras, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Türkiye, AB'ye üye olmamalı" yönündeki açıklamalarına değinerek, "Merkel'in ve diğer AB yetkililerinin açıklamaları siyasi hesaplar içeriyor olabilir.

'ARKASINDA DURACAĞIZ'

Türkiye'de değişimin gerekli olduğunu söylesek de biz görüşümüzün arkasında duracağız." şeklinde konuştu.

AB'DEN AÇIKLAMA

Bu arada Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye'nin üyelik müzakerelerine ilişkin farklı görüşler bulunmasına rağmen, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ekim ayında Brüksel'de yapılacak zirvede konuyu gündeme getirmeyi planladığı bildirildi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "bunun üyelik müzakerelerinin askıya alınması veya sonlandırılmasının görüşüleceği anlamına geldiğini” belirtti.

MERKEL'DEN YANIT

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Delbrück kentindeki bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye'ninın Almanya'ya yönelik yayınladığı seyahat uyarısıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Merkel "Şunu açık bir biçimde ifade etmek istiyorum. Her Türk vatandaşı ülkemize seyahat edebilir" dedi. Almanya Başbakanı "Bizim ülkemizde hiçbir gazeteci tutuklanmıyor, hiçbir gazeteci gözaltına alınmıyor, ülkemizde fikir özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri geçerli. Biz de bundan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.