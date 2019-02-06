YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS İSTANBUL'DA 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL   Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Çipras'ın konvoyu  Atatürk Havalimanı'ndan konaklayacağı Beşiktaş'taki...

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS İSTANBUL'DA 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL  
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Çipras'ın konvoyu  Atatürk Havalimanı'ndan konaklayacağı Beşiktaş'taki otele geldi. 

HEYBELİADA RUHBAN OKULU'NU ZİYARET EDECEK
Cumhurbaşkanı Aleksis Çipras bugün de, İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaretinin ardından Heybeliada Ruhban Okulu'na gidecek ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da ziyaret edecek.

Görüntü dökümü:
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-Çipras'ın konvoyunun otele girişi
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