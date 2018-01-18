Yunan botu ,kendisini uyaran Türk sahil güvenlik botuna çarptı !

Gümüşlük Mahallesi’ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları yakınında Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kardak kayalıklarını geçerek Türk kara sularına giren Yunan savunmasına ait hücum botunun Türk sahil Güvenlik botuna çarptığı öğrenildi.Ege sularında olası bir faciadan dönüldü .
Nikiforos adlı botun Kardak Kayalıkları yakınında Türk karasularına girdiğini gören Türk Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti.Daha sonra uyarılarını arttıran Türk botu Yunan hücum botunu uyararak Türk karasularından çıkması istedi.Yaşanan dalaşın ardından tehlikeli manevra yapan Yunan Sahil Güvenlik Botu ile Türk Sahil Güvenlik Botu çarpıştı.
Ege sularında olası bir faciadan dönüldü .