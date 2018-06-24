YSK Başkanı Güven'den 'Suruç' açıklaması

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bazı sandıklarda blok oy kullanılması ve asayişle ilgili iddialar konusunda açıklama yaptı. YSK Başkanı Güven, “İdari ve adli işlem için gerekli girişimlerde...
GÜNDEM
24 Haziran 2018 Pazar 12:46
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bazı sandıklarda blok oy kullanılması ve asayişle ilgili iddialar konusunda açıklama yaptı. YSK Başkanı Güven, “İdari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur” dedi.