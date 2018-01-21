YPG Teröristleri Reyhanlı'ya Roketle Saldırdı : 1 Ölü 37 Yaralı

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi saldırıda 1 Suriyelinin öldüğünü, 4'ü ağır 37 yaralı olduğunu açıkladı. Akşam saatlerinde Reyhanlı'ya bir roket daha atıldı.

Reyhanlı'ya gündüz saatlerinde atılan 3 roketin ardından saat 18:15 civarında bir roket daha atıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



GÜNDÜZ NELER YAŞANDI?



Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki üç yere roket düştü. Alınan ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen iki roket isabet etti. Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen Caddesi'ne de roket isabet etti.



BELEDİYE BAŞKANI: 1 SURİYELİ ÖLDÜ, 32 YARALI VAR



Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi roketli saldırıyla ilgili konuştu. NTV canlı yayınında konuşan Şanverdi, “1 Suriyeli vatandaş hayatını kaybetti. 32 yaralımız var. İkisi ağır yaralı” dedi.