Galeriler Videolar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
115147
ALTIN
163.118
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2685
EURO
4.6547
Galatasaray'dan Oumar Niasse süprizi !
Galatasaray'dan Oumar Niasse süprizi !
Fenerbahçe'de Van Persie krizi sona erdi
Fenerbahçe'de Van Persie krizi sona...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu !
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final...
Ali Koç'tan 'Başkanlık' açıklaması !
Ali Koç'tan 'Başkanlık' açıklaması !
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak bombası !
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak bombası...

YPG Teröristleri Reyhanlı'ya Roketle Saldırdı : 1 Ölü 37 Yaralı

Suriye'nin terör örgütü YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 1 kişi öldü, 4'ü ağır 37 yaralı var

21 Ocak 2018 Pazar 18:48
YPG Teröristleri Reyhanlı'ya Roketle Saldırdı : 1 Ölü 37 Yaralı

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi saldırıda 1 Suriyelinin öldüğünü, 4'ü ağır 37 yaralı olduğunu açıkladı. Akşam saatlerinde Reyhanlı'ya bir roket daha atıldı.

Reyhanlı'ya gündüz saatlerinde atılan 3 roketin ardından saat 18:15 civarında bir roket daha atıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

GÜNDÜZ NELER YAŞANDI?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki üç yere roket düştü. Alınan ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen iki roket isabet etti. Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen Caddesi'ne de roket isabet etti.

BELEDİYE BAŞKANI: 1 SURİYELİ ÖLDÜ, 32 YARALI VAR

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi roketli saldırıyla ilgili konuştu. NTV canlı yayınında konuşan Şanverdi, “1 Suriyeli vatandaş hayatını kaybetti. 32 yaralımız var. İkisi ağır yaralı” dedi.

Son Güncelleme: 21.01.2018 18:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta feci kaza ; 1 kişi öldü , 2 kişi de ağır yaralandı !
Kahramanmaraş'ta feci kaza ; 1 kişi öldü , 2 kişi de ağır yaralandı !
Toz bulutu Mardin ve Diyarbakır'da gündüzü gece yaptı !
Toz bulutu Mardin ve Diyarbakır'da gündüzü gece yaptı !
İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu
İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu
Muş'ta korkunç kaza ; Çok sayıda ölü ve yaralı var ..!
Muş'ta korkunç kaza ; Çok sayıda ölü ve yaralı var ..!
Yoğun kar nedeniyle 5 ilde okullar tatil edildi !
Yoğun kar nedeniyle 5 ilde okullar tatil edildi !
Sivas'ta cenazeye giden otobüs devrildi ; Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta cenazeye giden otobüs devrildi ; Çok sayıda yaralı var
19 Ocak Cuma günü mesajları
19 Ocak Cuma günü mesajları
İstanbul Sultanbeyli'de yangın çıktı , korku dolu anlar !
İstanbul Sultanbeyli'de yangın çıktı , korku dolu anlar !
İzmir'de sel felaketi ! Beklenen fırtına geldi ...
İzmir'de sel felaketi ! Beklenen fırtına geldi ...
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim