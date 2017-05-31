Yozgat'ta Kırmızı Işık Faciası : 2 Ölü 2 Yaralı

YOZGAT’ın Sorgun İlçesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.



Kaza, Sorgun İlçesi Karakaya kavşağında meydana geldi. Yozgat'tan Sivas yönüne giden 26 yaşındaki Tolga Zenger yönetimindeki 71 EU 514 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.



Kazada, araç içerisinde sıkışan 21 yaşındaki Ceylan Zenger öldü, eşi sürücü Tolga Zenger ile çocukları 4 yaşındaki Çilem ve 3 yaşındaki Deniz Zenger ise yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bozok Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Deniz Zenger de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Ceylan Zenger'in cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Sorgun Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Kaza haberini haber alıp olay yerine gelen Zenger ailesinin yakınları, gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.