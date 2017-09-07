Yozgat'taki feci kazada 3 kişi öldü , 43 kişi yaralandı !

Yozgat'ta yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı.

Kaza Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağrı'dan İzmir'e giden Davut Kandemir idaresindeki 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

İlk belirlemeye göre 2'si çocuk 3 kişi kazada hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi, AKUT, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sorgun, Saraykent, Akdağmadeni ve Yozgat'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.