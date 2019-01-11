Yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, köprüden aşağı uçtu

ANKARA, () - ANKARA'da bir ticari taksi, buzlanma nedeniyle kayganlaşan zeminden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı uçtu. Sürücü Muhammed Mert Savcıoğlu (23), kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, sabaha karşı Altındağ ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı'ndan merkez istikametine seyir halinde olan Muhammed Mert Savcıoğlu (23) idaresindeki 06 T 5578 plakalı ticari araç, Atatürk Bulvarı'na bağlantı sağlayan köprü üzerinden geçerken, kayganlaşan zeminden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri kırarak köprüden aşağı uçtu. Çarpmanın şiddetiyle araçta hasar meydana gelirken, sürücü Savcıoğlu kendi imkanlarıyla arabadan çıktı.



Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Muhammed Mert Savcıoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de Savcıoğlu'na kontrol amaçlı müdahalede bulundu.



Kaza haberini alan Savcıoğlu'nun yakınları da olay yerine geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

- Polis ekiplerinden görüntü

- Aile yakınlarından görüntü

- Köprüden aşağı uçan arabadan görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-