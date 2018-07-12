Yolcu Otobüsünde Bir Garip Olay!

Almanya’da çalışan Möhteber Yılmaz, yaz tatili için İzmir üzerinden Adana’ya akrabalarının yanına gitmek için yolcu otobüsüyle yola çıktı. Yol üzerinde mola veren otobüsten inen Yılmaz, geri döndüğünde çantasında bulunan 420 Euro’nun çalındığını fark etti. Yılmaz, otobüsün muavini Oktay Ü.’den yardım istedi. Yılmaz’ın oturduğu koltuğun yakınlarına göz gezdiren Oktay Ü., “Biz burada neler gördük. İnsanlar neler kaybediyor, keşke çantanı yanına alsaydın” dedi. Parasını bulamayan Yılmaz, otobüs Adana’ya yaklaştığında polisi arayarak yardım istedi.

200 LİRA BAHŞİŞ ALDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine şehirlerarası otobüs terminaline gitti. Polis ekipleri, bir süre sonra perona yanaşan otobüste Möhteber Yılmaz’ın ifadesini aldı. Yılmaz, firma çalışanı Oktay Ü.’den şüphelendiğini söyledi. Bu sırada Oktay Ü., “Ben 10 yıldır bu firmada çalışıyorum. Bizde öyle şeyler olmaz” dedi. Hırsızlık olayına tepki gösteren diğer yolcular ise seyahatleri boyunca tedirgin bir şekilde yolculuk yaptıklarını, suçlunun bulunmasını istedi.

Ekipler, otobüse girip arama yaptı. Aramada otobüsün içindeki bir bölmede battaniyelerin arasındaki 420 Euro bulundu. Bunun üzerine Oktay Ü. gözaltına alındı. Möhterem Yılmaz ile Oktay Ü. polis merkezine götürüldü.Parasına kavuşan, ancak otobüsteki özel bölmede battaniyenin arasında bulunduğundan habersiz Yılmaz, Oktay Ü.’ye 200 lira bahşiş verip, kendisini suçladığı için özür diledi.Ancak polisler, Oktay Ü,’nün endişeli tavırlarından kuşkulandı. Çapraz sorguya alınan Oktay Ü. parayı kendisinin aldığını itiraf etti. İkinci bir şok yaşayan Yılmaz, 200 lirasını geri alıp Oktay Ü., ve otobüs firmasından şikayetçi oldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 10:58