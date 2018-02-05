Yolcu otobüsü devrildi ; Ölü ve yaralılar var

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Van-Erciş karayolunun 30'uncu kilometresindeki Tasmalı mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Van'a giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 YK 9983 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, devrildi.

Son dakika edinilen bilgilere göre bugün sabah saatlerinde Van'da yolcu otobüsünün devrildiği öğrenildi.Yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 2 kişi öldüğü 3'ü ağır, 21 kişinin de yaralandığı öğrenildi.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun uğraşlar sonrası otobüsten çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.