YOL KENARINA PARK EDEN ARAÇLAR İTFAİYEYE GEÇİT VERMEDİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, ()

KAĞITHANE'de yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri yol kenarına park eden araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yangına bir başka yoldan ulaşmayı başaran itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, vatandaşlar ise yol kenarına araçlarını park eden duyarsız sürücülere isyan etti.

Çınaraltı Sokak'ta bulunan bir evin kömürlük kısmında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yol kenarına park eden araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım için, araçları birlikte çekerek hareket ettirmeye çalıştıysa da başaramadı. İtfaiye ekipleri, park eden araçların sahiplerine ulaşamayınca, geri manevra yaparak bir alt sokaktan yangın yerine ulaştı. Kömürlükteki yangın kısa sürede söndürülürken, çevredeki vatandaşlar ise yol kenarına park eden araç sahiplerine isyan etti.

Bir mahalle sakini, "Şu an araçların yanlış parktan etmesinden dolayı itfaiye ekipleri, buradan geçemiyor. Araçların üzerine telefon numarası bırakılmamış, araç sahibine ulaşamıyoruz. Anons yapıldığı halde araç sahibine ulaşamıyoruz ve mağduruz. Belki de şu anda yangında insanlar var ne olduğunu bilmiyoruz. Araçları kaldırmaya çalıştık ama gücümüz yetmedi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Yol kenarına park eden araçlar

-İtfaiye ekiplerinin park eden araçlar nedeniyle ilerleyememesi

-Vatandaşların isyan etmesi

-Mahalle sakiniyle röp.

-İtfaiye aracının geri manevra yaparak çıkması

-Yangına yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Genel ve detaylar

