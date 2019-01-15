YÖK'te "Üniversitelerde huzuru ve güveni artırma" toplantısı 

YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve bazılarının ölümle sonuçlandığı şiddet olaylarına karşı harekete geçti. Son olarak Çankaya Üniversitesi'nde görev yapan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi olayı sonrasında, üniversitelerde akademisyenlere yönelik yaşanan hadiseler üzerine harekete geçerek, bu üzücü olayların nedenlerinin araştırılıp, önleyici tedbirler alınmasına yönelik bir çalışma başlattı.

YÖK'te, üniversitelerdeki şiddet olaylarının nedenlerini araştırmak ve tedbirler almak için kurulan; İçişleri Bakanlığı ve İller idaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile üniversitelerden uzman akademisyenlerin yer aldığı geçici ortak komisyonun ilk toplantısı "Üniversitelerde Huzuru Ve Güveni Artırma Toplantısı" adı altında gerçekleşti.

YÖK VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ "GEÇİCİ ORTAK KOMİSYON" KURMASI KARARLAŞTIRILDI

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üniversitelerdeki şiddet olaylarına ilişkin görüşmüş, bu görüşme neticesinde İçişleri Bakanlığının temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun kurulması hususunda mutabık kaldı.

"ÜNİVERSİTELERDE HUZURU VE GÜVENİ ARTIRMA TOPLANTISI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YÖK'te, üniversitelerdeki şiddet olaylarının nedenlerini araştırmak ve tedbirler almak için kurulan; İçişleri Bakanlığı ve İller idaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile üniversitelerden uzman akademisyenlerin yer aldığı geçici ortak komisyonun ilk toplantısı "Üniversitelerde Huzuru Ve Güveni Artırma Toplantısı" adı altında gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlarda uzman olan akademisyenler katıldı.

TOPLANTI SONRASINDA ALINAN İLK KARARLAR

YÖK'te ilk kez gerçekleştirilen "Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı" sonrasında öncelikli olarak alınan ilk kararlar yayınlanan bir basın bildirisiyle kamuoyu ile paylaştı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere yükseköğretim kurumlarının odaklanması gereken iki husus nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücünün oluşturulmasıdır. Akademik özerklik ile güvenlik arasındaki hassas ilişkiyi de dikkate alarak akademik personel, idari personel ve öğrencilerimizin huzur ve güvenini önemsemekteyiz. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin huzur ve güven içinde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile topluma hizmet misyonlarını gerçekleştirmeyi teminen "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu", İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlarda uzman olan akademisyenlerin katılımıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç başkanlığında toplanarak öncelikli olarak aşağıdaki kararlar alındı:

1- Huzur ve güveni artırmaya yönelik devlet / vakıf bütün üniversiteler dâhil bütün yerleşkelere yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması,

2- Üniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması,

3- Fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması,

4- Üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi."

ANKARA ()



