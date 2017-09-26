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YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan sınav açıklamaları !

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşan YÖK Başkanı Yekta Saraç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın o açıklamaları ...

26 Eylül 2017 Salı 11:57
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan sınav açıklamaları !

Edinilen bilgiye göre, Gazicelal Mahallesi 508. Sokak’ta sabah okula gitmek için evinden çıkan 7 yaşındaki Zeynep Çeliksoy ve annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy, M.S.M.’nin kurşunlarına hedef oldu. Anne Zeliha Çeliksoy’un arkadaşı olduğu iddia edilen M.S.M., pompalı tüfek ile anne kızın üzerine ateş açtıktan sonra otomobili ile kaçtı.

Pompalı silahın hedefi olan anne kalçasından yaralanırken, kızı Zeynep başından ve vücudundan vurularak olay yerinde hayatı kaybetti. Anne Zeliha Çeliksoy olay yerine gelen 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Küçük kızın eğitim gördüğü okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri büyük şok yaşadılar.

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