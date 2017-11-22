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Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi !

Son dakika ... Yurdun özellikle doğu kesimlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Yoğun kar nedeniyle o ilde bazı okullar tatil edildi. Son dakika gelen haberlere göre Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı 2 belde de okullar tatil edildi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 15:56
Yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi !

Niğde ve çevre illerden dün geceden beri devam eden sağanak kar yağışı yılın ilk kar tatilini de beraberinde getirdi.Yoğun kar yağışı nedeniyle Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı 2 belde de okullar tatil edildiği açıklandı.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Kaymakamlık yoğun kar yağışı nedeniyle Karakapı ve Keçikalesi beldelerindeki okulların 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Kaymakamlık böylelikle yılın ilk kar tatili kararını da almış oldu.

Özellikle Doğu Anadolu'da da yoğun kar yağışı hayatı da  olumsuz etkiliyor. 

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