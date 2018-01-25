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Yoğun kar nedeniyle trafik durdu ! İşte son durum

Son dakika gelen bilgilere göre yoğun kar nedeniyle Samsun-Ankara yolunun trafiğe kapandığı öğrenildi.Bölgeden gelen son dakika haberlere göre trafiğin yavaş yavaş açıldığı yönünde ...

25 Ocak 2018 Perşembe 11:48
Yoğun kar nedeniyle trafik durdu ! İşte son durum

Samsun'da dün geceden beri etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapandı.Yoğun kar yağışı, Samsun-Ankara karayolunun bir süreliğine trafiğe kapanmasına yol açtı. Son dakika gelen bilgilere göre yoğun kar nedeniyle Samsun-Ankara yolunun trafiğe kapandığı öğrenildi.Bölgeden gelen son dakika haberlere göre trafiğin yavaş yavaş açıldığı yönünde ... 

Saat 08.00’den sonra etkisini iyice artıran kar yağışı, özellikle şehrin üst kesimlerimde hayatı olumsuz etkiledi. Samsun-Ankara yolu Çakallı mevkisinde araçlar yolda gitmekte zorluk çekerken, bazı tır ve araçlar da yoldan çıktı. 

Yolda kalan şoförler, Giresun’dan Samsun istikametine kadar kar yağışı olmasına rağmen, Samsun-Ankara yolunun aşırı kar yağışından dolayı tıkandığını söylediler.

Tıkanan ve kilometrelerce araç kuyruğu oluşan yol, yolda kalan araçların kenara çekilmesiyle trafiğe açıldı.

 Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre kar yağışı yarın da etkili olacağı öğrenildi.

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