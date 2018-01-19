Yoğun kar nedeniyle 5 ilde okullar tatil edildi !

Sivas, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Bolu'da eğitim öğretimin ilk döneminin son gününde yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL

Sivas’ın genelinde geçtiğimiz günden bu yana etkili olan kar yağış ve Kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve beraberindeki fırtına ulaşımda aksamalara neden oldu.Sivas'ta okulların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bir gün tatil edildiği duyuruldu.

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle, merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim yapan okulların tatil edildiği açıklandı.

BOLU'DA OKULLAR TATİL

Bolu Valiliği, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil edildiğini açıkladı.

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL

Nevşehir Valiliği ; "Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 19 Ocak Cuma günü tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL

Yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 19 Ocak günü Niğde geneli okulların tatil edildiği bildirildi.