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Yılın ilk karı Erzurum ve Rize'ye yağdı

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken Rize ve Erzurum'dan kar haberi geldi.Uzmanlar hava sıcaklığının artacağını belirtirken kuraklık uyarılarında bulundu.

08 Eylül 2017 Cuma 11:42
Yılın ilk karı Erzurum ve Rize'ye yağdı

Hava sıcaklıkları ülkenin bazı bölümlerinde kendini etkili olarak hissettiriyken, Erzurum ve Rize’den kar haberi geldi. Bu hafta yükselmeye başlayacak olan hava sıcaklıklarının, önceki sonbahar ortalamalarının daha üzeride olması bekleniyor.

ERZURUM’DA YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüşler Erzurum'da yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Tekman ilçesi Gavur Dağlarındaki göçerler, kar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Küçükbaş hayvanlarını yaylada otlatan göçerler kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan merada soğuk karşısında oldukça zorlandı.
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RİZE’DE KAÇKAR DAĞLARINA İLK KAR DÜŞTÜ

Türkiye'nin en yüksek dağlarından olan 3932 rakımlı Kaçkar Dağı'na kar yağdı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile Kaçkar Dağı beyaza büründü. Gelen yerli ve yabancı turistler gördükleri manzara ile şok olurken, Kavron Yaylası’na gelen turistler bu anın tadını çıkardılar.
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SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre arından (cuma) itibaren önümüzdeki 1 hafta boyunca yurdumuzun sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının tüm yurtta hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 31, İstanbul'da 33, Konya ve Afyonkarahisar'da 34, Ankara ve İzmir'de 35, Adana ve Antalya'da 36, Aydın ve Bursa'da 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor.

GECE GÜNDÜZ ARASI SICAKLIK FARKINA DİKKAT

Mevsim değişikliği ile birlikte ani sıcaklık değişimleri ve özellikle iç kesimlerimizde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki yüksek farktan dolayı meydana gelebilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EYLÜL, EKİM VE KASIM ORTALAMANIN ÜZERİNDE GEÇECEK

Bu sene yağışların sık fakat ani şekilde olduğunu belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eylül, ekim ve kasımda hava sıcaklığının genel olarak mevsim normallerinin 0,5 ila 1 santigrat üzerinde seyredeceğini bildirdi.

YAĞIŞLARDA AZALMA VAR

Bakan Eroğlu, ülkedeki yağışlarda geçen yıla göre de yüzde 10 azaldığını belirterek, “Yağışlarda, Marmara’da yüzde 4, Ege’de yüzde 11, Akdeniz’de yüzde 6, İç Anadolu’da 16, Karadeniz’de yüzde 4,7, Doğu Anadolu’da yüzde 22, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 16 azalma var” dedi.

Son Güncelleme: 08.09.2017 12:04
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