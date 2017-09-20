Yıldız Tilbe Öldü mü?Neden İntihar Etti!

Ünlü Sanatçı Yıldız Tilbe öldü mü?Vatan Şaşmaz cinayetiyle sarsılan magazin gündemine bir bomba haberde ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'den geldi. platonik aşkı Fotoğrafçı Ali İşitmez yüzünden intihar girişiminde bulunan ünlü sanatçının sağlık durumu nasıl? Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin son sağlık durumu hakkında bilgiler geldikçe haberimizdeki yerini alacaktır.

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

Yıldız Tilbe kimdir, Delikanlım albümü ile kitlelerin sevgilisi kazanmış olan müzisyen ve besteci. 1966 yılının 16 Temmuzunda İzmir‘de doğdu. Zaza ve Kürt asıllıdır. Annesinin adı Altun Tilbe, babasının adı Ali Tilbe’dir. Tilbe’nin kendi sözleriyle; babası Ağrı’lı bir Sünni Kürt, annesi ise Tunceli’li bir Alevi Zazadır. 6 kardeşten en küçüğü olan Yıldız Tilbe, Mustafa Rahmi Balaban ortaokulu’nda okumakta iken orta ikinci sınıfta eğitimini yarıda bırakarak evlendi. Bu evlilikten Sezen adında bir kızı oldu.

Eşinden ayrıldıktan sonra ailesine ve kızına bakabilmek için şarkı söylemeye başladı. Önce düğün salonlarında, ardından gece kulüplerinde şarkı söyledi. Bir gece çalıştığı kulübe gelen Sezen Aksu ile tanıştı ve onun daveti üzerine İstanbul‘a gelerek vokalisti oldu. İstanbul’da bir süre barlarda çalıştı ve Aydın Oskay‘la anlaşarak “Delikanlım” isimli şarkısı ve aynı ismi taşıyan albümüyle müzik piyasasına oldukça iyi bir giriş yaptı. Bu sıralarda yaşam öyküsü neredeyse medyanın tamamı tarafından yayınlandı.

İlk klibini Cenk Torun‘la birlikte oynadığı “Delikanlım” adlı parçaya çekti. Sonraki albümlerinde da başarılı çıkışlar yaptıysa da, ilk albümünde yakaladığı popülariteyi yakalayamadı. Bu süreçte adı daha farklı nedenlerle anıldı. Yıldız ise söz konusu süreci ve bunun müziğine yansımalarını,”Yaşadıklarımla anıldığım için, şarkılarım dikkate alınmadı” şeklinde yorumluyor. Yaşadığı her kötü olaydan bir ders çıkarttığını ve müzikle ilgili olan herşeyin kendisine büyük mutluluk verdiğini söyleyen Yıldız, hedefinin ileride de işini iyi yapan bir sanatçı olmak olduğunu ve ömrünün yettiği yere kadar da müzik yapacağını belirtiyor.

Tarkan ve Deniz Seki gibi pek çok ünlü şarkıcıya şarkı sözleri veren Yıldız, müzik piyasasının üst sıralarında olmasına rağmen, bir şekilde “farklı” durmayı başararak kendine özgü bir yer ve denge tutturmuş durumda. Toplumun değişik kesimleri tarafından bu kadar çok seviliyor olmasını belki de bu durumuna yormak gerekiyor. Kendi deyimiyle, “kara kuru, 45 kiloluk birisi” olan Yıldız’ın sözlerinde ki derin anlamları yakalamak ve notalarında, ondaki insancıllığı duymak, o içten gülüşündeki gerçekliği görmek, okadar da zor değil. Yıldız Tilbe, doğal insancıl ve yaptıklarından gerektiği zaman pişmanlık duyabilen biri. “Delikanlım” albümünden sonra yayınladığı “Dillere Destan” (1995) albümü de iyi eleştiriler aldı ve çok satan bir albüm oldu.

Yıldız Tilbe ilerleyen yıllarda sırasıyla “Aşkperest” (1996), “Salla Gitsin Dertleri” (1998), “Gülüm” (2001), “Haberi Olsun” (2002), “Yürü Anca Gidersin” (2003) “Yıldız’dan Türküler” (2004) ve yine 2004 yılında “Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım” isimli albümleri çıkardı. 1996 yılında narkotik, evine baskın yaptığında esrarla yakalandı. 2010 yılında Kıbrıs Malpas Gazinosu’yla bir yıllık anlaşma yapan Yıldız Tilbe, oradan kazandığı para ile Girne yakınlarında Çatalköy mevkiindeki Sevilla sitesinden bir villa satın aldı. Yıldız Tilbe, 1984 yılında 18 yaşındayken Güngör Karahan ile evlendi. Sezen Burçin (d.1985) adında bir kız çocuğu oldu.1989 yılında boşandı.