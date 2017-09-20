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Yıldız Tilbe'den İntihar Açıklaması : Yalan Haber Yapanları Kınıyorum!

Yıldız Tilbe'nin intihar ettiğine yönelik haberlerin paylaşılmasının ardından sanatçının hayranları büyük bir şok yaşadı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 22:33
Yıldız Tilbe'den İntihar Açıklaması : Yalan Haber Yapanları Kınıyorum!

Yıldız Tilbe'nin intihar ettiğine yönelik haberlerin paylaşılmasının ardından sanatçının hayranları büyük bir şok yaşadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk, iddiaları yalanladı.

Şentürk yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kendisiyle 15 dakika önce konuştum. Yıldız Tilbe bana "Kim çıkarıyor bu haberleri. Ben de çok şaşkınım. Ayıp ediyorlar." dedi

Öte yandan, yapımcı Armağan Çağlayan da Twitter'dan "Yıldız Tilbe haberi külliyen yalan. Şimdi konuştum, dipçik gibi. Kim uydurduysa bir tarafından uydurmuş" açıklamasında bulundu.

YILDIZ TİLBE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yıldız Tilbe de olayın ardından Twitter'dan açıklama yaptı ve "Hakkımda yanlış haber yapan gazete ve gazetecileri kınıyorum ve mesleklerini şerefleriyle yapmalarını öneriyorum" dedi.

Son Güncelleme: 20.09.2017 22:55
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