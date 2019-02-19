Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini devretti

TBMM Başkanlığı görevinden dün akşam istifa eden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, görevi TBMM Başkanvekili Celal Adan'a devretti.



TBMM Başkanlık makamında gerçekleşen devir teslim törenine AK Partili ve MHP'li milletvekilleri katıldı. Devir teslim töreninde konuşan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin ardından, 12 Temmuz 2018'de Meclis Başkanı seçildiğini, 31 Mart yerel seçimleri için TBMM Başkanlığı'ndan dün itibariyle çekildiğini hatırlattı.



'GÖNLÜM RAHAT'

Yeni Meclis Başkanı seçilene kadar en yaşlı TBMM Başkanvekili İstanbul Milletvekili Celal Adan'a görevi devrettiğine vurgu yapan Yıldırım, şöyle konuştu:

"7 aylık süre içinde TBMM’nin yeni dönemine uygun şekilde uzlaşmayı esas alan, daha az münakaşa, daha fazla uzlaşma prensibiyle tüm gruplarla uyum içinde çalışmaya gayret ettim. Görevi bırakırken gönlüm rahat. Kurtuluş Savaşı'na şahitlik etmiş, vesayete ve darbelere rağmen güçlenerek bugüne gelmiş Meclisimiz, bundan sonra yürütmeyle yasama arasındaki ilişkilerin daha da net olarak belirlendiği, daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması ve millet adına denetim faaliyetlerini sürdürmesi, ayrıca ülkemizi yurt dışında parlamenter diplomasiyi geliştirme yönünde faaliyetlerini ifa edecektir. Meclis'in bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır. Yeni dönemde TBMM'nin çalışmalarının çok daha verimli olacağına inanıyorum. Görevi Sayın Celal Adan Bey'e teslim ediyorum."



'OY KULLANACAĞIM'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekili olarak kendi imzasının da yer aldığı 'Hayvan Hakları' ile 'Teknoloji Bağımlılığı' konusundaki iki ayrı araştırma önergesini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Yıldırım, soru üzerine 24 Şubat Pazar günü yapılacak yeni Meclis Başkanı seçimi için, oy kullanacağını da söyledi.



LALE FİGÜRLÜ TABAK

Yıldırım'a İstanbul'un sembollerinden lale figürlü tabak hediye eden TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan da, "Uzun yıllardır tanıdığım, Meclis'te de çalışma imkanı elde ettiğim Sayın Başkan, Türkiye'nin önemli siyaset adamıdır. Türkiye'nin baştan başa inşasına öncülük yapmıştır. Tarihi şanla, şerefle dolu bir başkanlık makamıdır. Sayın Başkanımız makamları elinin tersiyle itmeyi başarmış bir devlet adamıdır. Kendisi İstanbul'a hizmet etmek için yola çıkmıştır. İstanbullular için bir şans olarak görüyorum" dedi.

Yıldırım, Meclis personeli ve basın mensuplarıyla vedalaşarak TBMM'den ayrılırken, hızlı tren ile İstanbul'a yola çıktı.



TBMM'DE SEÇİM TAKVİMİ BAŞLADI

Yıldırım'ın istifasının ardından TBMM'de seçim takvimi başladı. TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurul'un toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. Sonraki 5 gün içerisinde ise başkanlık seçimi yapılacak. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Adaylık başvuru süresi Cumartesi günü bittikten sonra, Genel Kurul 24 Şubat’ta toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı seçilecek.



GİZLİ OYLA YAPILACAK

Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Başkanlığı seçiminin 24 Şubat Pazar günü yapılacağını ve yeni başkanın aynı gün seçileceğini belirtti.