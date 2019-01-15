Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti 

  TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ayrı ayrı kabul etti.  Görüntü dökümü -Kabullerden genel ve detaylar  ANKARA () 

Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti 

 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ayrı ayrı kabul etti. 

Görüntü dökümü

-Kabullerden genel ve detaylar 

ANKARA () 

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