Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ayrı ayrı kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabullerden genel ve detaylar
ANKARA ()
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ayrı ayrı kabul etti. Görüntü dökümü -Kabullerden genel ve detaylar ANKARA ()
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ayrı ayrı kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabullerden genel ve detaylar
ANKARA ()