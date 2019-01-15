Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza ile KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü ayrı ayrı kabul etti. Görüntü dökümü -Kabullerden genel ve detaylar ANKARA ()