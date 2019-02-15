YILDIRIM'DAN KASIMPAŞA'DA ESNAF ZİYARETLERİ

İstanbul

TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Kasımpaşa'da esnaf ziyaretleri yaptı. Cuma namazını Kasımpaşa'da kılan Yıldırım daha sonra seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekilen Yıldırım, dükkanlara girerek esnafa hayırlı işler diledi. Yıldırım bir lokantada döner tezgahının başına geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın sokakta yürümesi

-Vatandaşlarla selamlaşması

-Döner tezgahının başına geçmesi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Genel ve detaylar



