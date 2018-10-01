Yıldırım, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 2. Yasama Yılı bugün başlıyor. Yeni yasama yılı törenleri kapsamında Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Atatürk Anıtına çelenk bırakırken saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene,Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Meclis Başkanvekilleri, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM idare amirleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekilleri, TBMM idari personeli katıldı.
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Meclis Başkanı çelenk sunması
- saygı duruşu ve İstiklal Marşı
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