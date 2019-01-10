Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesinin cenaze törenine katıldı 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı.
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-Cenazeden genel ve detaylar
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı. Görüntü dökümü -Cenazeden genel ve detaylar ANKARA ()
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı.
Görüntü dökümü
-Cenazeden genel ve detaylar
ANKARA ()