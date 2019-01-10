Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesinin cenaze törenine katıldı 

  TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı.  Görüntü dökümü -Cenazeden genel ve detaylar  ANKARA () 

Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesinin cenaze törenine katıldı 

 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3.Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş'ın annesi Fatma Naciye Savaş'ın cenaze törenine katıldı. 

Görüntü dökümü

-Cenazeden genel ve detaylar 

ANKARA () 

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