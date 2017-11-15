Yılbaşı ikramiyesi belli oldu ! Yılbaşı ikramiyesi ne kadar ?

Yılbaşı yaklaşırken akıllardaki en büyük soru işaretlerinden biri de yılbaşı ikramiyesi ne kadar olucaktı .. Son dakika öğrenilen bilgilere göre bu seneki Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi tam 61 milyon lira olarak belirlendi.

Yılbaşı gecesi yapılacak çekiliş kapsamında ise verilecek ikramiye tutarıtam tamına 349 milyon 243 bin lira olacak.

Yılbaşı gece Milli Piyango bilet fiyatları da belli oldu ..Açıklanan bilgilere göre tam bilet 60 TL, yarım bilet 30 TL çeyrek bilet de 15 TL olarak satılacak.

2017 Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de verilecek.