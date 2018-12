Yılbaşı gecesi 81 ilde 255 bin 804 kolluk görevlisi çalışacak

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri açıkladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yılbaşı gecesinde halkın huzur ve güvenliği için ülke genelinde 255 bin 804 kolluk görevlisinin görevlendirildiğini açıkladı. İnce, terör, asayiş, trafik konularında en üst seviyede tedbir alındığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında yılbaşı gecesi için alınan önlemleri açıkladı. Bakan Yardımcısı İnce, öngörülen riskler çerçevesinde alınması ve geliştirilmesi gereken tedbirlerin yer aldığı 29 Aralık tarihli genelgenin 81 ile gönderildiğini söyledi. İnce, yılbaşı gecesinin huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirilmesi için emniyet, jandarma, sahil güvenlik birimlerinden 41 bin 214 asayiş ve trafik timi, helikopter, İHA ve drone olmak üzere 390 hava aracı, 124 diğer hava aracı, 1101 motosiklet, 519 dedektör köpeği ve ülke genelinde toplam 255 bin 804 kolluk görevlisinin görevlendirildiğini kaydetti. İne, "İhtiyaç duyulduğundan koordinasyonu sağlamak ve ülke düzeyindeki olayları anlık olarak takip etmek amacıyla Bakanlık merkezinde İller İdaresi Genel Müdürümüz, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı'nda komutan yardımcıları ve başkanları yeni yılın ilk ışıklarına kadar bir fiil koordinasyon görevlerine devam edeceklerdir" dedi.

TRAFİK ÖNLEMLERİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen pasaport, kimlik kartı, ehliyet gibi belgelere ilişkin acil talepleri karşılamak üzere gerekli tedbirlerin de alındığını belirten İnce şöyle dedi:

''Göç İdare Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlıklarımız tarafından görev alanlarıyla ilgili olarak ortaya çıkacak acil müdahale gerektiren talepleri karşılamak üzere planlamalar yapılmış ve bu konuda her türlü tedbir alınmıştır. Trafik önlemleriyle ilgili olarak yılbaşı gecesi oluşacak trafik yükünün hafifletilmesi, tarik akışının düzenlenmesi ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafik timlerinin sayısı arttırılmıştır. 6 bin 603 trafik timi ve 15 bin 720 trafik personeli görevlendirilmiştir. Yılbaşı kutlamaları ve eğlencelerinin yoğunlaşabileceği alanlarda ve bu alanlara ulaşımı sağlayan güzergahlarda oluşacak trafik yoğunluğunun yönetilmesine ve güvenliğine ilişkin trafik tedbirleri gerekli bir şekilde planlanmıştır."

'PERSONEL SAYISI ARTIRILDI'

Vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği yılbaşı etkinliklerinin yapılacağı alanlardaki önlemlere de değinen İnce, "Meydanlar ve umuma açık eğlence yerleri, AVM veya otobüs ve minibüs durakları gibi alanlarda terör, hırsızlık, kapkaç, taciz gibi yaşanacak her türlü olumsuzluğu önlemek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, suç ve suç ile mücadele etmek için gerekli görülen yerlerin trafiğe kapatılması, giriş ve çıkışların kontrol altına alınması başta olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin planlaması yapılmış ve bu planlama çerçevesinde devriye ve personel sayısı arttırılmıştır" diye konuştu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki önlemlere dikkat çeken İnce, "Bu üç büyük şehir başta tüm illerimizde kutlamaların yapılacağı alanlar veya meydanlarda eğlence merkezlerinde, AVM'lerde görünür kolluk personeline ilave olarak çok sayıda sivil kolluk personelinin görevlendirimeleri yapılmış olup çok sayıda sivil kolluk personeli bu alanlarda görevleri başında olacaktır" diye konuştu.

