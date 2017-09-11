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"Yetişkin Akrabaların Rızaya Dayalı Cinsel İlişkisi Suç Değil!"

Yazar Ahmet Hakan, Ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer'e dayandırdığı yazısında yetişkinler arasında rızaya dayalı ensenst ilişkinin suç olmadığını yazdı...

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:32
"Yetişkin Akrabaların Rızaya Dayalı Cinsel İlişkisi Suç Değil!"

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan çok ses getirecek bilinmeyen bir gerçeği okurlarına aktardı. Hakan, Ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer'in açıklamalarına dayandırdığı bugünkü yazısında yetişkinler arasında rızaya dayalı ensenst ilişkin suç olmadığını yazdı... 

İŞTE AHMET HAKAN'IN YAZISINDAN İLGİLİ BÖLÜM

ÜNLÜ ceza hukukçusu Prof. Adem Sözüer anlatıyor:

*

- “Ensest” sözcüğü ceza hukukuna özgü bir terim değil. Türk Ceza Kanunu’nda “ensest”ifadesi geçmez. Avrupa ülkelerindeki ceza kanunlarında da “ensest” ifadesi geçmez.

*

- Türkiye’de anne, baba, kardeş veya üçüncü dereceye kadar yakın akrabalar tarafından çocuğa yönelen cinsel davranışlar, en ağır biçimdecezalandırılmaktadır.

*

- Bu suçun adı, hemen hemen her Avrupa ülkesinde olduğu gibi bizde de “çocukların cinsel istismarı”dır. Çocukların cinsel istismarı ağır bir suçtur. Ama bu suç, yakın akrabalar tarafından işlenirse...  Ceza daha da artırılır.

*

- Aile içinde çocuklara yönelik cinsel saldırılarla ilgili olarak bugün Türkiye’de pek çok kişi yargılanmakta, pek çok kişi de cezasını çekmektedir. Bu suçlarla ilgili davalar, kamu adına yürütülmekte ve çocuklar devlet tarafından korumayaalınmaktadır.

*

- Avrupa’da hiçbir ülkede çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar, “ensest” diye adlandırılmaz. Avrupa’da da bu suçun adı “çocuğun cinsel istismarı”dır.

*

- Yetişkin akrabalar arasında rızaya dayalı cinsel ilişkiler, Türkiye’de de, çoğu Avrupa ülkesinde de suç değildir. Örneğin 40 yaşında bir halanın 30 yaşındaki yeğeniyle cinsel ilişkiye girmesi ahlaka aykırı ama kanun koyucu her ahlakdışı davranışı cezalandırmaz.

*

- Yetişkin akrabalar arasında rızaya dayalı cinsel ilişkiyi suç kabul eden ülkeler de var. Örneğin Alman Ceza Kanunu’nda 173. madde var. Ama suçun adı yine“ensest” değil. Suçun adı “akrabalar arası cinsel ilişki”. Cezası da üç yıla kadar hapis veya para cezası.

*

- Bilinmesi gereken şey şu: Türkiye’de yakın akrabalar tarafından çocuklara yönelik her tür cinsel davranış suçtur ve çok ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Hatta Türkiye’deki cezalar, Avrupa ülkelerindeki en ağır cezalardır ve bu cezalar uygulanmaktadır.

Son Güncelleme: 11.09.2017 10:46
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