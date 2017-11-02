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Yerli otomobil için 5 'BABAYİĞİT' belli oldu !

Son dakika beklenen haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan , yerli otomobil ile ilgil çok önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil için 5 'BABAYİĞİT'i açıkladı.İşte o şirketler ..

02 Kasım 2017 Perşembe 15:21
Yerli otomobil için 5 'BABAYİĞİT' belli oldu !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yerli otomobil açıklamaları ...

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ilk yerli otomobili yapacak olan şirketleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üretilen ilk yerli otomobili kendisi alacağını söylerken sözlerine şöyle devam etti. "Şimdi size ortak girişim grubunda yer alan 5 şirketimizi teker teker açıklıyorum. O babayiğitleri harf sırasına göre açıklayacağım.İlki Anadolu Grup, harf sırasına göre ikinci baba yiğidimiz, BMC grup. Yarım asırlık bir geçmişe sahip. Üçüncü babayiğidimiz, Kıraça Holding. Yarım asrı aşan bir birikimi var. Dördüncü babayiğidimiz Turkcell grubu. Beşinci babayiğidimiz ise Zorlu Holding." açıklamalarında bulundu.

Son Güncelleme: 02.11.2017 15:27
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