Yerli otomobil için 5 'BABAYİĞİT' belli oldu !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yerli otomobil açıklamaları ...

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ilk yerli otomobili yapacak olan şirketleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üretilen ilk yerli otomobili kendisi alacağını söylerken sözlerine şöyle devam etti. "Şimdi size ortak girişim grubunda yer alan 5 şirketimizi teker teker açıklıyorum. O babayiğitleri harf sırasına göre açıklayacağım.İlki Anadolu Grup, harf sırasına göre ikinci baba yiğidimiz, BMC grup. Yarım asırlık bir geçmişe sahip. Üçüncü babayiğidimiz, Kıraça Holding. Yarım asrı aşan bir birikimi var. Dördüncü babayiğidimiz Turkcell grubu. Beşinci babayiğidimiz ise Zorlu Holding." açıklamalarında bulundu.