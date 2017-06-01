Yerel Televizyonun Uydusunu ve Radyo Vericisini Çaldılar

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, yerel bir televizyon kanalının toplam 10 bin lira değerindeki radyo vericisi ile uydusu çalındı.



Olay, geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde Yakartepe Mevkii'nde meydana geldi. Marmaris Radyo Televizyonu Yayıncılık Anonim Şirketi'ne ait Yakartepe Mevkii'ndeki 300 vatlık radyo vericisi ve bir uydu alıcısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Kanal yetkililerinin ihbarı üzerine jandarma, toplam 10 bin lira değerindeki verici ve uyduyu çalanları yakalamak için çalışma başlattı.



Kanala ait cihazların 2016 Nisan ve Mayıs aylarında olmak üzere iki defa çalındığını söyleyen bir şirket yetkilisi, "Buradaki birçok kilitli odada verici bulunmakta. Özellikle bizim kurumumuzun vericileri çalındı. Bir kasıt olduğunu düşünüyoruz. Umarım güvenlik güçleri kısa sürede fail ve failleri yakalar" dedi.