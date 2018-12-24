YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDA ARIZA GİDERİLDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında arıza meydana geldiği, Yenikapı-Gayrettepe arasında seferlerin otobüsle yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepearasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır" denildi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Görüntü dökümü:
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-Gayrettepe metro
-Vatandaşlarınn metrodan çıkışı
-İETT otobüsü
-Genel ve detaylar