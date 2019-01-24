 (yeniden) GAZİOSMANPAŞA'DA SİTE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 1 KADIN YARALI 

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/İstanbul

Gaziosmanpaşa'da bir site önünde bekleyen kadına, beyaz bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay saat 05.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir site önünde yaşandı. İddiaya göre, beyaz bir otomobille gelen saldırganlar kadının yanına yaklaşıp ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan kadın ağır yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevkedilirken, ilk olarak Sultangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalenin ardından Çapa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Polisin olay yeri çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Olayın gerçekleştiği yer

-Polisin önlemi

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detaylar

24.01.2019 - 06.17 Haber Kodu : 190124010