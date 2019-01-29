(Yeniden)BİNALİ YILDIRIM'DAN TELEFON SÜRPRİZİ

Gülseli KENARLI / İSTANBUL

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kavacık Çalışma Ofisi'nden çıkarken kendisini kapıda gören 27 yaşındaki Davut Karahan'ın talebini kırmadı. Yıldırım talebine "Olur" dediği Davut Karahan'ın telefonla aradığı annesi Gönül Karahan ile kendini tanıtarak bir süre telefonda görüştü.

Telefon görüşmesinin ardından yakındaki bir restorana uğrayan Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla tokalaşan ve sohbet eden Binali Yıldırım, restoranda gördüğü bebek ve çocukları da sevdi.

Yıldırım, restoranda bulunan vatandaşlar, çocuklar ve restoran çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi.



Görüntü Dökümü:

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-Telefon görüşmesi

-Restorana uğraması

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Bebek ve çocukları sevmesi

-Fotoğraf çekimi