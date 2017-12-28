Yeni yılın ilk kötü haberi geldi ! Elektriğe zam geliyor ...

Dağıtım bedeli, TRT payı, vergisi derken iyice kabaran elektrik faturaları için bir kötü haber daha geldi.Yeni yıla sayılı günler kala ilk kötü haber geldi.Aralık ayı başında BOTAŞ'ın doğalgaz santrallarına yaptığı artış sonrası elektriğe tek haneli zam beklentisi doğmuştu.Yeni yıl ile birlikte elektrik fiyatlarına yüzde 8.8 zam yapılacağı öğrenildi.

1 Ocak itibariyle elektriğe yüzde 8,8 zam geliceği öğrenildi.

BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı. Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.

