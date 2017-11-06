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Yeni Nüfus Kanunu İle İsteyenler İsmini Değiştirecek!

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, TBMM'de kabul edilen yeni kanunla birlikte, ad ve soyadlarında imla hatası olanların mahkemeye girmesine gerek olmadan dilekçe ile değişiklik yaptırabileceğini ifade etti.

06 Kasım 2017 Pazartesi 15:53
Yeni Nüfus Kanunu İle İsteyenler İsmini Değiştirecek!

Toplumsal gelişmeler karşısında yetersiz kalan Nüfus Kanunu’nda değişiklikler yapıldığını ve vatandaşa birçok alanda hizmet kolaylığı sağlandığını ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, yeni kanun ile ad ve soyadlarında imla hatası, anlam bozukluğu bulunanların bir kereye mahsus mahkemeye gitmeden il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak düzeltme yaptırabileceklerini söyledi. 

DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

2525 sayılı Soyadı Kanununun 3'üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası bulunan, veya problemli soyadları ile imla ve yazım hatası bulunan ya da düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, ad ve soyadları mahkeme kararı gerekmekden il/ilçe kurulu kararı ile değiştirilmesine imkanı sağlanacak. 

MAHKEMENİN İŞ YÜKÜ AZALACAK

Düzenleme ile getirilen yenilikler ile mahkemelerin iş yükünü azalacak, işlem süreci kısalacağına ve kolaylaşacağına değinen Hüseyin Şahin, kanunun özellikle teknolojik gelişmelerden en iyi şekilde yararlanılmasına olanak sağladığı ve düzenlemeyle özellikle kamu hizmeti sağlanması sırasında sıkıntı çekilen ikamet izni olmayan yabancılarla ilgili sorunun, kimlik numarası verilmesi sağlanarak çözümlendiğini söyledi.

Milletvekili Hüseyin Şahin, yeni kanunla, velayet ve vesayete ilişkin bilgilerin nüfus kütüklerinde elektronik ortamda saklanmasına olanak tanındığını söyledi. Şahin, babalığa hüküm kararı ile soy bağı tespit edilen çocukların baba hanesine yazdırılmasına, sağ görünen ancak ölmüş olduğu tespit edilen kişilerin mülki idare amirliklerince ölüm tescillerinin yapılmasına, ikinci adres üzerinden kamu hizmeti alınmasına da imkan verdiğini belirtti. Milletvekili Hüseyin Şahin yeni kanun ile il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi verilmesinin, vatandaşa daha hızlı hizmet sunulmasını sağlayacağını vurguladı.

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