Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul 11°
Açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
89270
ALTIN
146.921
DOLAR
3.6543
STERLİN
4.5339
EURO
3.9297
Kızım Eylül Sinema Filminde Dev Kadro
Kızım Eylül Sinema Filiminde Dev...
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon: Teröristlerden 12'si ölü, 1'i sağ ele geçirildi
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon:...
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına Alındı!
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına...
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri, Cinecity’de ön satışa çıktı
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri,...
Diriliş Ertuğrul Şok Edecek! Büyük Tuzak Nasıl Yapılıyor? Yeni Bölümde Bomba Sahneler
Diriliş Ertuğrul’da Büyük Tuzak! Yeni...

Yeni Gelin 4.Bölüm 2.Fragmanı Şok Sahne Neler Olacak?

Show Tv'nin Kahkaha Tufanı Dizisi Yeni Gelin 4.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı.yeni bölümde anneler Bella'ya rest çekerek konaktan ayrılırlar.4 Anne Konaktan ayrılınca başlarına gelmeyen kalmıyor. Yeni Gelin 4.Bölüm 2.Fragmanı ile herkesi ekrana kilitleyecek.

29 Mart 2017 Çarşamba 18:01
421 Okunma
Yeni Gelin 4.Bölüm 2.Fragmanı Şok Sahne Neler Olacak?

Show tv'nin yeni dizisi Yeni gelin 4.bölümü ile ekrana geliyor. yeni bölümde konağın tüğm kadınları Bella'ya inat konağı terkederler. Kalender ağa kadınların gitmesinden dolayı oldukça mutludur.Kalender ağa'yı pişman etmeye çalışan Kadınların başları beladan kurulmaz.Kadınlar dışarda Konaktakiler ise Kamilla ile baş etmek zorunda kalırlar.Kamilla kadınların evi terk etmesinden sonra bugüne kadar kızlarına yapılanların hesbaını sormak için tüm konaktakilere yapmadığını bırakmaz.

öte yandan kadınların gitmesinden dolayı Kalender ağa'da oldukça mutludur. özgürlüğünü doyasıya yaşar.Kalender ağa Dünürü Kamilide yanına alarak felekten bir gece çalmak ister. ama onu oradada büyük bir sürpriz bekliyordur. Kalender ağa ile Dünürü kamil beyi bekleyen büyük sürpriz ne olacak. Yeni Gelin yeni bölümü ile Show tv ekranalrında olacak.

Konağın kadınları, Kalender Ağa’ya isyan bayrağını çekmiş, evi terk etmiştir. Fakat bundan sonra ne yapacaklarına dair bir fikirleri yoktur. Kalender Ağa’yı pişman edelim derken, kendileri yaptıklarından pişman olurlar. Başları, biç ummadıkları belalara girer.

Kadınlar dışarda hayat mücadelesi verirken konaktakiler de Kamilla ile baş etmek zorundadır. Kamilla, kadınların evde olmayışını fırsat bilmiş, kızına yapılanları konaktakilerin burnundan fitil fitil getirmektedir. Kadınların konağı terk edişini fırsat bilen sadece Kamilla değildir. Kalender de özgürlüğün tadını çıkarmaya başlamıştır.

Tabi ki yanına dünürü Kamil’i alarak. Fakat zavallı Kalender Ağa, felekten bir gece çalayım derken kırk yıl düşünse aklına gelmeyecek bir manzarayla karşılaşır. Hanımları, orda da onu yalnız bırakmamıştır. Kalender Ağa, duruma müdahale edip hanımlarını bir otele yerleştirdiğindeyse tüm konağı etkileyecek bomba değerindeki bir haber Möhteber’in kucağına bırakılır. Möhteber, oğlunun sevgilisi olduğunu öğrenmiştir.

Bu durum, Kağan’ın başını ağrıtacakken, tüm olay herşeyden habersiz zavallı Bella’nın başına patlar. Bella büyük bir itham altındadır. Bu itham, onun en sevdiğine karşı güvenini sarsacak, olaylar kimsenin ummadığı bir boyut kazanacaktır.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Sanayi Mh. Sancaktepe Mevkii Avcılar Cd. No:9 K:3 Güngören / İSTANBUL

0 212 642 35 35

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle