Yeni Gelin 4.Bölüm 2.Fragmanı Şok Sahne Neler Olacak?

Show tv'nin yeni dizisi Yeni gelin 4.bölümü ile ekrana geliyor. yeni bölümde konağın tüğm kadınları Bella'ya inat konağı terkederler. Kalender ağa kadınların gitmesinden dolayı oldukça mutludur.Kalender ağa'yı pişman etmeye çalışan Kadınların başları beladan kurulmaz.Kadınlar dışarda Konaktakiler ise Kamilla ile baş etmek zorunda kalırlar.Kamilla kadınların evi terk etmesinden sonra bugüne kadar kızlarına yapılanların hesbaını sormak için tüm konaktakilere yapmadığını bırakmaz.

öte yandan kadınların gitmesinden dolayı Kalender ağa'da oldukça mutludur. özgürlüğünü doyasıya yaşar.Kalender ağa Dünürü Kamilide yanına alarak felekten bir gece çalmak ister. ama onu oradada büyük bir sürpriz bekliyordur. Kalender ağa ile Dünürü kamil beyi bekleyen büyük sürpriz ne olacak. Yeni Gelin yeni bölümü ile Show tv ekranalrında olacak.

Konağın kadınları, Kalender Ağa’ya isyan bayrağını çekmiş, evi terk etmiştir. Fakat bundan sonra ne yapacaklarına dair bir fikirleri yoktur. Kalender Ağa’yı pişman edelim derken, kendileri yaptıklarından pişman olurlar. Başları, biç ummadıkları belalara girer.

Kadınlar dışarda hayat mücadelesi verirken konaktakiler de Kamilla ile baş etmek zorundadır. Kamilla, kadınların evde olmayışını fırsat bilmiş, kızına yapılanları konaktakilerin burnundan fitil fitil getirmektedir. Kadınların konağı terk edişini fırsat bilen sadece Kamilla değildir. Kalender de özgürlüğün tadını çıkarmaya başlamıştır.

Tabi ki yanına dünürü Kamil’i alarak. Fakat zavallı Kalender Ağa, felekten bir gece çalayım derken kırk yıl düşünse aklına gelmeyecek bir manzarayla karşılaşır. Hanımları, orda da onu yalnız bırakmamıştır. Kalender Ağa, duruma müdahale edip hanımlarını bir otele yerleştirdiğindeyse tüm konağı etkileyecek bomba değerindeki bir haber Möhteber’in kucağına bırakılır. Möhteber, oğlunun sevgilisi olduğunu öğrenmiştir.

Bu durum, Kağan’ın başını ağrıtacakken, tüm olay herşeyden habersiz zavallı Bella’nın başına patlar. Bella büyük bir itham altındadır. Bu itham, onun en sevdiğine karşı güvenini sarsacak, olaylar kimsenin ummadığı bir boyut kazanacaktır.